Все о роскошном свадебном наряде дочери российского олигарха

1 июня в Лос-Анджелесе состоялась свадебная церемония дочери владельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и сына акционера Qiwi Альберта Авдоляна. Событие отпраздновали в легендарном театре Dolby Theatre, где проходит ежегодная премия «Оскар». Свадьбу Лолиты и Гаспара уже назвали одним из самых громких и дорогих торжеств года: на церемонии выступали Леди Гага, Николай Басков и Стас Михайлов, а ведущими праздника были Андрей Малахов и Ксения Собчак. По данным прессы, праздник родителям молодоженов обошелся в $10 млн.

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Лолита шла к алтарю, как и полагается, под руку с отцом, а многометровый шлейф ее наряда искрился под светом софитов. Платье и фату цвета шампанского для девушки изготовил известный дизайнер Зухаир Мурад, почерк которого угадывается с первого взгляда. Сказочные цветочные узоры украшали многослойную юбку, корсет и диадему Лолиты, а дополнял образ невесты роскошный букет белоснежных пионов.

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После торжественной части Лолита появилась перед гостями в новом наряде: второе платье девушки было скромнее, однако подчеркивало ее изящную фигуру. Низ кремово-белого наряда был украшен перьями, а верх — все той же легендарной вышивкой Зухаира, руки и спину платья украшали детали из тончайшего белого тюля. Образ принцессы завершала утонченная диадема из белого золота, украшенная бриллиантами.

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Однако на этом праздник, достойный классической голливудской ленты, не закончился. На второй день, который совпал с днем рождения Лолиты, гости отправились в один из самых модных азиатских ресторанов в сердце Лос-Анджелеса — Tao LA. Именинница выбрала пышное платье насыщенного синего оттенка с открытыми плечами, отдав предпочтение крупным украшениям — колье и браслету, усыпанными сапфирами и бриллиантами.

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