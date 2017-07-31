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    31 июля 2017

    Внучка Софии Ротару и дочь Григория Лепса на фестивале в Баку

    16-летняя София Евдокименко и 32-летняя Инга Лепс стали звездами фестиваля «Жара»

    В воскресенье в Баку завершился четырехдневный музыкальный фестиваль «Жара». В это время в столицу Азербайджана съехался весь свет российского шоу-бизнеса, однако в центре внимания прессы оказались две представительницы нового поколения звезд — 16-летняя внучка Софии Ротару София Евдокименко и 32-летняя дочь Григория Лепса Инга.

    Юная Соня приехала в Баку, чтобы поддержать бабушку на ее юбилейном концерте — 7 августа София Ротару отметит 70-летний юбилей. На красной дорожке фестиваля начинающая модель затмила всех, появившись в длинном черном платье-комбинации, дополненном массивным колье.

    София Евдокименко

    София Евдокименко

    София Евдокименко

    София Евдокименко

    Инга Лепс посетила фестиваль ради творческого вечера своего отца. Как и Григорий Лепс, его старшая дочь хочет посвятить себя музыке: Инга участвовала в последнем сезоне шоу «Голос», но не смогла пройти этап слепых прослушиваний и теперь совершенствует вокальные навыки. Для своего редкого выхода в свет певица выбрала оранжевое платье с V-образным вырезом и черные босоножки.

    Инга Лепс

    Инга Лепс

    ФОТОStarFace

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