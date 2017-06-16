Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 июня 2017

В сети обсуждают новый выход Синди Кроуфорд и Кайи Гербер

Чей образ вам нравится больше?

Недавно Синди Кроуфорд рассказала о том, как трудно ей было принять свой возраст и перемены во внешности, однако, наблюдая за взрослением дочери, супермодель увидела, что теперь у нее есть достойная замена. И все же в свои 53 года Кроуфорд выглядит великолепно, не прибегая к услугам пластического хирурга, так что каждый новый выход звезды — повод полюбоваться на ее идеальную фигуру. Вчера Синди появилась на приеме в Венеции в небесно-голубом платье, которое подчеркивало ее формы, демонстрируя рельефные руки и спортивные ноги. И, несмотря на то, что образ супермодели сравнили с выходом Мелании Трамп на инаугурации, поклонники были в восторге от Кроуфорд.

Кстати, в тот же день папарацци сфотографировали Кайю Гербер, которая прогуливалась по Нью-Йорку в куртке-oversize, коротком топе и джинсовых шортах, акцентирующих внимание на длинных и стройных ногах юной модели. Завершали образ дочери Кроуфорд ботинки Dr.Martens.

Кайя ГерберФОТОRex
Кайя ГерберФОТОRex

Материалы по темам

7 идеальных купальников Синди Кроуфорд, которые снова актуальныОбраз дня: Джиджи Хадид в The RowДжиджи Хадид вновь экспериментирует со стилем

ELLE проекты

Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель

Читайте также

НовостиДжордж и Амаль Клуни: самые счастливые родители
НовостиМалышка на миллион: как прошел день рождения Норт Уэст
ПутешествияСекреты Лос-Анджелеса: любимые места Джиджи Хадид
НовостиСын Памелы Андерсон, дочь Джейми Фокса и другие дети звезд в новой рекламе Dolce & Gabbana

ELLE рекомендует

ПрактикаГорячая десятка: лучшие дизайнерские спа-комплексы мира
Звезды30 самых красивых блондинок Голливуда
Практика12 модных свадебных платьев-макси
КиноЦена успеха: Сергей Полунин в фильме «Танцовщик»

Лучшее на Elle

НовостиНазваны звездные препараты, позволяющие сохранить молодость и здоровье
КиноФильмы, в которых девушки уходят в отрыв
ПутешествияВысший класс: как получить апгрейд мест в самолете
Практика7 лучших винтажных магазинов Москвы
ПсихологияРазденьтесь прямо сейчас: как перестать стесняться своего тела
ЕдаСделай микс: 7 необычных летних коктейлей
ТрендыГлавный тренд сезона: окрашивание волос в технике балаяж
Практика10 модных способов одеться на пляж
ТрендыГлавные тренды окрашивания: балаяж, карамельный оттенок и блорандж
ТрендыЧто неожиданно вышло из моды этим летом?
Практика10 лучших увлажняющих средств для тела
ПрактикаКремы для лица, которые нужно взять с собой в отпуск
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Звездный стиль7 идеальных купальников Синди Кроуфорд, которые снова актуальны
Звездный стильОбраз дня: Джиджи Хадид в The Row
Звездный стильДжиджи Хадид вновь экспериментирует со стилем
Звездный стильHot-Not: секреты стиля и любимые привычки Эмелин Валад
Звездный стильЛучшие образы Ирины Шейк на Каннском кинофестивале за шесть лет
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз