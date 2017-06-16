В сети обсуждают новый выход Синди Кроуфорд и Кайи Гербер

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Чей образ вам нравится больше?
Недавно Синди Кроуфорд рассказала о том, как трудно ей было принять свой возраст и перемены во внешности, однако, наблюдая за взрослением дочери, супермодель увидела, что теперь у нее есть достойная замена. И все же в свои 53 года Кроуфорд выглядит великолепно, не прибегая к услугам пластического хирурга, так что каждый новый выход звезды — повод полюбоваться на ее идеальную фигуру. Вчера Синди появилась на приеме в Венеции в небесно-голубом платье, которое подчеркивало ее формы, демонстрируя рельефные руки и спортивные ноги. И, несмотря на то, что образ супермодели сравнили с выходом Мелании Трамп на инаугурации, поклонники были в восторге от Кроуфорд.
Кстати, в тот же день папарацци сфотографировали Кайю Гербер, которая прогуливалась по Нью-Йорку в куртке-oversize, коротком топе и джинсовых шортах, акцентирующих внимание на длинных и стройных ногах юной модели. Завершали образ дочери Кроуфорд ботинки Dr.Martens.
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