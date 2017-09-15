Транк-шоу see now, buy now в «Весне»

Каким будет осенне-зимний сезон? Ясный ответ на этот вопрос дали Bosco. Компания провела транк-шоу новых коллекций, которые будут продаваться в мультибренде: классику от Jil Sander и N21, прогрессивные марки MSGM и Tibi, первую коллекция Рафа Симонса для Calvin Klein, джинсовую линейку Re/Done, а также Gucci, Moschino и Stone Island. Для гостей, среди которых были Полина Аскери, Стелла Аминова и Ксения Князева, стилисты Bosco составили простой и понятный гид по трендам сезона, где есть место красным тотал-лукам, платьям в пайетках и костюмам с широкими плечами в духе power dressing 1980-х годов.