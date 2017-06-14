Страдалец Брэд Питт: новый стиль вчерашнего секс-символа

Крах семьи, десятки судов, нервные срывы и «жёлтые» сплетни — никто не спорит, что «Бранджелине» сейчас непросто. Питт и Джоли 12 лет выстраивали образцовые семейные отношения, за которыми затаив дыхание наблюдала вся планета, а после новости о разводе служили всем примером, как расстаться по-человечески — без упреков, обид и оскорблений. Но чего это стоило Брэду Питту? Как минимум, нескольких килограммов и потери узнаваемого стиля. В то время как они с Анджелиной страдают и делят детей, мы переживаем из-за того, что потеряли кумира. Куда бы Брэд ни отправился — на премьеру своего фильма, в пресс-тур или к другу-скульптору, — выглядит он изможденно и неряшливо. Объясняем, что не так с его гардеробом и надеемся, что скорее рано, чем поздно он обратится к персональному стилисту или все же найдет время купить вещи по размеру.

Нормкор

Для пресс-тура в Японию в честь выхода на экраны «Машины войны» (где Питт играет подтянутого и гладко выбритого генерала) актер выбрал бланковые джинсы, высокие белые кеды, рубашку цвета хаки и куртку болотного цвета. Теперь все дачники Подмосковья могут похвастаться, что одеваются, как Брэд Питт. Впрочем, за исключением куртки, каждая вещь достойна места в глянцевой подборке «главных вещей, без которых невозможно представить базовый гардероб». Но когда из таких essentials состоит весь образ, создается удручающее впечатление.

Неряшливый инженер

Клетчатая рубашка, мятые брюки на пару размеров больше, пиджак цвета картофельной кожуры и классические дезерты будто из прошлой счастливой жизни — так Брэд Питт отправился на съемки телепередачи The Late Show with Stephen Colbert. Похвалить в этом случае можно только темные очки неправильной трапециевидной формы. Чувствуется, что сейчас для Питта в приоритете комфорт и впечатлять кого-то (тем более поклонников) в его планы не входит. Однако похожий образ вполне мог бы появиться в последней коллекции Vetements, где Гвасалия обыгрывал образы обычных людей из «подземки».

Голливуд 20-х