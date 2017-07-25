Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» в Лос-Анджелесе

Промотур Шарлиз Терон в поддержку картины «Взрывная блондинка» продолжается. Вчера 41-летняя актриса появилась на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе в черном бралетте и мини-юбке, поверх которых была надета прозрачная блуза Dior. Модные критики отметили, что в последнее время Шарлиз все чаще стала делать ставку на сексуальность и выбирать более интригующие наряды для светских мероприятий. К слову, многолетнее сотрудничество актрисы с брендом Dior считается одним из самых удачных тандемов в фэшн-индустрии.

Напомним, что всего пару месяцев назад Терон принимала участие в съемках фильма «Талли», для которого ей пришлось набрать более 16 килограммов, но это не помешало знаменитости в сжатые сроки вернуться в прежнюю форму, чтобы принять участие в промотуре картины «Взрывная блондинка», в которой она исполнила роль секретного агента британской разведки. «Шарлиз не раз демонстрировала, с какой легкостью ей удается вернуть идеальную форму, после того как ей приходилось полнеть для очередной роли. Она удивительная женщина», — прокомментировал один из поклонников актрисы.