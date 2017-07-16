Шарлиз Терон на премьере фильма «Взрывная блондинка» в Берлине

Актриса Шарлиз Терон сейчас путешествует по миру со своим новым фильмом «Взрывная блондинка». Первой остановкой Терон стала немецкая столица.

На презентации картины в Берлине 41-летняя актриса поразила гостей откровенным и смелым образом. Шарлиз появилась в красном мини-платье Givenchy с глубоким вырезом. Длинные ноги Терон подчеркивали босоножки в тон наряду.

Берлин не случайно выбрали в качестве стартовой точки промотура: действие ленты, основанной на графическом романе Энтони Джонстада «Самый холодный город», разворачивается именно в главном городе Германии, в 1989 году в преддверии падения Берлинской стены. Шарлиз досталась роль Лоррейн Бротон, агента МИ6, цель которой — уничтожение жестокой шпионской организации.