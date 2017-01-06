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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

06 января 2017

Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Ко дню рождения знаменитой модели вспоминаем ее самые откровенные наряды

Дочь шахтера и учительницы фортепиано из Челябинской области, Ирина Шейк не то чтобы проснулась однажды знаменитой ― оказавшись в Париже в 20 лет, она получала больше отказов от съемок, чем контрактов. Что действительно принесло модели славу ― ее романы (с Криштиану Роналду и актером Брэдли Купером), и запоминающиеся выходы на красной дорожке. Показать все, что скрыто ― с таким девизом Ирина подбирала себя платья: они всегда были откровенные, соблазнительных силуэтов и с полупрозрачными вставками. Если у вас такое роскошное тело, почему бы его не продемонстрировать? Мы собрали двенадцать самых сексуальных образов Ирины Шейк за последние несколько лет ― некоторые из них лучше не копировать, а другие стоят того, чтобы искренне восхищаться!

В платье Givenchy

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Ирина давно дружит с дизайнером Givenchy Риккардо Тиши ― не раз участвовала в его показах в самых неожиданных образах, и была лицом кампаний французского Дома. На вечеринку после недавнего показа Victoria's Secret, где выяснилось, что модель беременна, Ирина надела платье-комбинацию в черно-белую полоску ― и в отличие от комплекта белья на подиуме, оно идеально скрывало ее увеличивающийся животик.

В платье Alexander Vauthier

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Один из самых удачных образов модели ― прозрачное платье Alexander Vauthier с нашитыми сверкающими кристаллами. Самое интересное, что сексапильность этого наряда не сработала бы без белья Intimissimi ― трусиков с высокой талией и поддерживающего бюстгальтера с ремешками на груди.

В комбинезоне Misha Nonoo

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

В свои тридцать лет Ирина Шейк стала гораздо уверенне и свободнее в вопросах стиля на красном ковре, и среди бесконечной череды платьев в ее нарядном гардеробе стали появляться и комбинезоны. Этот ― пронзительного алого цвета ― Ирина надела на церемонию наград в индустрии моды CFDA. Более правильного выбора не придумаешь ― комбинезон выглядит актуально для специфического мероприятия, где чествуют самых новаторских дизайнеров, и в то же время вполне в стиле Шейк: американская пройма соблазнительно подчеркивает грудь.

В платье Miu Miu

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Ирина Шейк любит повторять в интервью, что в обычной жизни предпочитает простые, закрытые вещи, в которых прежде всего удобно. Выбрав это платье Miu Miu на Каннскую премьеру фильма «Неизвестная», модель сохранила верность себе и продемонстрировала поклонникам то, что от нее всегда ждут ― спереди платье было почти полностью закрытым и целомудренным, а сзади ― глубокий вырез, подчеркивающий изгибы тела, и богатый декор из кристаллов и перьев в стиле ар-деко. Браво!

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Сексуальные платья обычно предельно просты ― глубокие вырезы на груди, разрезы на бедрах, облегающий крой. Это розовое платье Atelier Versace устроено хитро ― тут есть и асимметрия, и плотная ткань типа джерси, и блестки, и бюстье, и высокое горло. Не сказать, что это самое выдающееся появление Ирины Шейк в Versace, но за смелость и риск мы ставим этому образу твердую пять.

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Что и говорить, такое тело как у Ирины Шейк и коллекции Atelier Versace просто созданы друг для друга. Это платье, в котором модель появилась на премьере фильма «Поиск» в Каннах, является почти двойником предыдущего. Разве что больше подчеркивает фигуру, цвет кожи и добавляет тайны благодаря капюшону.

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

И снова Versace ― для благотворительного приема Леонардо ди Каприо Ирина Шейк выбрала романтичную модель, но не без тонких намеков. Обратите внимание на лиф платья ― это сложно составленный корсет с деликатными вырезами, обнажающими самую малость тела.

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Ирину Шейк можно смело назвать пионером голых платьев на красной дорожке ― в этом деле она вполне может составить конкуренцию Бейонсе и Джей Ло. Это платье Atelier Versace (конечно же), в котором модель пришла на оскаровскую вечеринку Vanity Fair, еще не самое откровенное ― узор на прозрачной ткани не позволяет открыть слишком много тела, и только добавляет соблазнительности. То ли еще будет!

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Это изумрудное платье Versace доставило Ирину Шейк в списки самых неудачно одетых звезд ― уж слишком нарочитая у него сексуальность. Мы считаем, что беда не в платье, а в макияже. А наряд отлично подчеркивает фигуру, выглядит уместно и даже восхищает кутюрной работой с вышивкой и тканью. Только присмотритесь!

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

На премьере фильма «Убийца» в Каннах Ирина Шейк выглядела словно золотая статуэтка ― платье Atelier Versace снова завораживает затейливыми переплетениями ткани на лифе и драгоценным металлическим отливом цвета. Но в этом наряде главный сюрприз виден, стоит только модели повернуться к фотографам спиной ― фигурные разрезы ткани выполнены под экзотическую кожу, а это всегда повышает градус сексуальности.

В платье Sophie Theallet

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Для ужина в Белом Доме модель выбрала платье французского дизайнера Софи Теалле неслучайно ― ведь именно она создала почти весь гардероб Мишель Обаме. Ирина Шейк точно не прогадала, хоть раз изменив любимому Дому Versace ― розовый шелк струится по телу, подчеркивая его каждый изгиб. Но смотрится это не вызывающе, а нежно и даже аристократично.

В платье Atelier Versace

Самые сексуальные образы Ирины Шейк
Самые сексуальные образы Ирины Шейк

Если вы добрались до конца нашего списка, тут вас ждет самое интересное ― это платье Atelier Versace, в котором Ирина появилась на вечеринке Vanity Fair в 2015 году, самое откровенное и скандальное. Если смотреть сбоку, модель кажется почти полностью голой. И кстати, именно на том вечере Ирина по слухам познакомилась с Бредли Купером ― уверены, что платье сыграло в этом не последнюю роль!

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