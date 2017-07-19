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    19 июля 2017

    Самые сексуальные купальники Эмили Ратаковски

    Как пример безупречного пляжного гардероба

    Не важно, какой сезон и погода за окном. Одна из самых востребованных моделей современности — Эмили Ратаковски — круглый год нежится на райских пляжах. Базовый гардероб американки: вместо маленького черного платья — крошечное черное бикини, а взамен коктейльных нарядов — монокини. Так на прошедшем в мае Каннском фестивале среди всех выходов звезды стилистам и миллионной армии подписчиков больше всего запомнилось не столько появление Эмили на красной дорожке, сколько пляжные образы и беспечные прогулки на яхте. Складывается ощущение, что красавица коллекционирует купальники, а ее инстаграм-аккаунт служит наглядным пособием по самым горячим летним тенденциям. 26-летней модели нечего скрывать. На роскошной фигуре Эмили (к слову, ее параметры — 90-61-86) они выглядят идеально! Мы с интересом следим за развитием жарких событий.

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    • Самые сексуальные купальники Эмили Ратаковски | галерея [1] фото [11]
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    • Самые сексуальные купальники Эмили Ратаковски | галерея [1] фото [14]

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