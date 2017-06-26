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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 июня 2017

Самые роскошные невесты этого сезона

Новоиспеченные жены, чьи наряды войдут в историю

Свадебный сезон в самом разгаре, а, значит, уже набралось достаточно материала для составления рейтинга самых удачно одетых невест этого года. В обзоре ELLE – пятерка девушек, сменивших амплуа невесты на жену с небывалым шиком.

Пиппа Миддлтон в Giles Deacon

Пиппа Миддлтон в Giles Deacon

Пиппа Миддлтон в выборе подвенечного наряда оказалась не менее патриотична, чем ее старшая сестра Кейт. В поисках идеального свадебного платья будущая миссис Мэттьюс обратилась к британцу Джайлзу Дикону. Дизайнер придумал для самой обсуждаемой невесты года элегантный наряд с воротником-стойкой и вырезом в форме сердца на спине. Основным материалом для наряда послужил шелк, который Дикон решил полностью расшить тонким кружевом и мелким жемчугом. К слову, именно жемчуг стал деталью, собравшей все элементы образа в единый ансамбль – помимо платья он украшал фату, ювелирные изделия и туфли, специально созданные для Пиппы Маноло Блаником. Первыми роскошный наряд родственницы королевских монархов оценили гости церемонии венчания, собравшиеся в церкви Святого Марка в городе Энглфилде. Туда пригласили 100 родственников и самых близких друзей молодоженов (в числе которых, разумеется, были принцы Уильям и Гарри и Кейт Миддлтон с принцем Георгом и принцессой Шарлоттой), к которым позже на банкете присоединились еще две сотни гостей, собравшихся в специально отстроенном для торжества стеклянном дворце.

Светлана Устинова в Maison Bohemique

Несмотря на флер тайны, покрывавший все детали свадьбы Светланы Устиновой и Ильи Стюарта, мало у кого оставались сомнения в том, что под венец звезда «Блокбастера» пойдет в платье Maison Bohemique – девушка занимает почетное место в списке муз российского бренда. Все прогнозы оправдались – в шестом павильоне «Мосфильма» девушка появилась в пышном атласном платье с открытыми плечами, придуманном для нее одним из самых успешных российских дизайн-дуэтов. После официальной части церемонии, срежиссированной Андреем Фоминым по мотивам фильма «Ла-Ла Ленд», новоиспеченная жена переоделась в наряд более подходящий для безудержных танцев под аккомпанемент выступавших на торжестве Дарьи Чаруши, Евгения Маргулиса и Игоря Верника. На свадьбе с идеально подобранной датой, когда все уже вернулись с «Кинотавра», но пока не успели разлететься по отпускам, гуляла вся Москва - пропустить главное кино- и светское событие сезона не смог даже Роман Абрамович.

Виктория Сваровски в Michael Cinco

Виктория Сваровски в Michael Cinco

500 000 пришитых кристаллов, 40 килограммов веса и стоимость в $ 900 000 – все это о свадебном платье наследницы империи Swarovski Виктории, вышедшей замуж за магната Вернера Мурца. Автором одного из самых дорогих платьев в истории стал дубайский дизайнер Майкл Синко, в нарядах которого ходят Леди Гага, Рианна, Бейонсе и Дженнифер Лопес.

Ева Хан в Phillipa Lepley Couture

Старшая дочь главы инвестиционной компании LetterOne Германа Хана – Ева – декорациями к свадьбе выбрала знаменитое поместье Luton Hoo Hotel Golf & Spa в Бедфордшире, не раз мелькавшее на широком экране – в фильмах «Ярмарка тщеславия», «С широко закрытыми глазами» и «Четыре свадьбы и одни похороны». Чисто британскую церемонию предварял девичник в русском стиле, на который подружки невесты нарядились в вышиванки и яркие венки. Днем позже невеста, отправляясь к ожидающему у алтаря юристу фирмы Skadden Алексу ван дер Цвану, облачилась в кринолины Phillipa Lepley Couture – пышное платье с вышивкой дополнили длинная фата и нежный букет ландышей.

Аризона Мьюз в Temperley London

«Моя свадьба была самым красивым днем», - написала в своем Instagram супермодель, выражая благодарность создательнице свадебного платья Элис Темперли и марке Chopard, предоставившей бриллиантовые украшения из коллекции Green Carpet. Замуж за своего избранника – французского врача Бонифаса Верней-Каррона – американская супермодель вышла в Лондоне, отправившись под венец в лаконичном платье-комбинации с длинным жилетом на миниатюрных пуговицах.

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