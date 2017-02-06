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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

06 февраля 2017

Самые модные Водолеи в истории

Представители знака Зодиака, заслужившие статус икон моды

Водолей — один из самых сложных и противоречивых знаков зодиакального круга. Подчеркнуто идеалистичным представителям знака свойственно стремление к оригинальности во всем, будь то выбор профессии или наряда на вечер. Обладающие романтическим складом характера Водолеи часто выбирают карьеру, связанную с творчеством: музыкой, кино, живописью, театром или модой, оказываясь одинаково успешными в любой из отраслей, — людям, родившимся ‪с 20 января по 18 февраля‬ присущи тонкий вкус и чувство прекрасного. В обзоре ELLE — 20 знаменитых Водолеев, чей стиль стал эталонным и определил нашу эпоху.

Кристобаль Баленсиага

21 января 1895 года

Кристобаль Баленсиага

Кристиан Диор

21 января 1905 года

Кристиан Диор

Эмануэль Унгаро

13 февраля 1933 года

Эмануэль Унгаро

Пако Рабан

18 февраля 1934 года

Пако Рабан

Шэрон Тейт

24 января 1943 года

Шэрон Тейт

Мия Фэрроу

9 февраля 1945 года

Мия Фэрроу

Михаил Барышников

27 января 1948 года

Михаил Барышников

Кристи Бринкли

2 февраля 1954 года

Кристи Бринкли

Джина Дэвис

21 января 1956 года

Джина Дэвис

Настасья Кински

24 января 1961 года

Настасья Кински

Джиа Каранджи

29 января 1960 года

Джиа Каранджи

Нарцисо Родригес

27 января 1961 года

Нарцисо Родригес

Дженнифер Энистон

11 февраля 1969 года

Дженнифер Энистон

Эмбер Валлетта

9 февраля 1974 года

Эмбер Валлетта

Гога Ашкенази

1 февраля 1980 года

Гога Ашкенази

Джастин Тимберлейк

31 января 1981 года

Джастин Тимберлейк

Том Хиддлстон

9 февраля 1981 года

Том Хиддлстон

Светлана Ходченкова

21 января 1983 года

Светлана Ходченкова

Агнесс Дейн

16 февраля 1983 года

Агнесс Дейн

Даутцен Крез

23 января 1985 года

Даутцен Крез

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