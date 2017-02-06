Самые модные Водолеи в истории

Полная версия
Представители знака Зодиака, заслужившие статус икон моды
Водолей — один из самых сложных и противоречивых знаков зодиакального круга. Подчеркнуто идеалистичным представителям знака свойственно стремление к оригинальности во всем, будь то выбор профессии или наряда на вечер. Обладающие романтическим складом характера Водолеи часто выбирают карьеру, связанную с творчеством: музыкой, кино, живописью, театром или модой, оказываясь одинаково успешными в любой из отраслей, — людям, родившимся с 20 января по 18 февраля присущи тонкий вкус и чувство прекрасного. В обзоре ELLE — 20 знаменитых Водолеев, чей стиль стал эталонным и определил нашу эпоху.
21 января 1895 года
21 января 1905 года
13 февраля 1933 года
18 февраля 1934 года
24 января 1943 года
9 февраля 1945 года
27 января 1948 года
2 февраля 1954 года
21 января 1956 года
24 января 1961 года
29 января 1960 года
27 января 1961 года
11 февраля 1969 года
9 февраля 1974 года
1 февраля 1980 года
31 января 1981 года
9 февраля 1981 года
21 января 1983 года
16 февраля 1983 года
23 января 1985 года
Лучшее на Elle