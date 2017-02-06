Самые модные Водолеи в истории

Водолей — один из самых сложных и противоречивых знаков зодиакального круга. Подчеркнуто идеалистичным представителям знака свойственно стремление к оригинальности во всем, будь то выбор профессии или наряда на вечер. Обладающие романтическим складом характера Водолеи часто выбирают карьеру, связанную с творчеством: музыкой, кино, живописью, театром или модой, оказываясь одинаково успешными в любой из отраслей, — людям, родившимся ‪с 20 января по 18 февраля‬ присущи тонкий вкус и чувство прекрасного. В обзоре ELLE — 20 знаменитых Водолеев, чей стиль стал эталонным и определил нашу эпоху.