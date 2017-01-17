Самые модные Козероги в истории

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Знаменитые представители знака, внесшие свой вклад в индустрию моды
Сдержанным Козерогам принято отказывать в наличии ярко демонстрируемого творческого начала и склонности к экстравагантному самовыражению. Напротив, представители знака чаще всего описываются, как приверженцы классики и элегантного формализма, обращающие пристальное внимание на модные тенденции лишь при острой на то необходимости. Как известно, в любом правиле не обходится без исключений. В обзоре ELLE – знаменитости, родившиеся в период с 22 декабря по 19 января, опровергшие все fashion-стереотипы о Козерогах: от легенд моды Жанны Ланвен и Нины Риччи до современных икон стиля вроде Ирины Шейк и Сиенны Миллер.
1 января 1867 года
14 января 1883 года
27 декабря 1901 года
31 декабря 1946 года
8 января 1947 года
1 января 1965 года
23 декабря 1967 года
12 января 1967 года
12 января 1968 года
26 декабря 1971 года
22 декабря 1972 года
16 января 1974 года
28 декабря 1981 года
26 декабря 1983 года
6 января 1986 года
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