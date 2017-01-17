Самые модные Козероги в истории

Сдержанным Козерогам принято отказывать в наличии ярко демонстрируемого творческого начала и склонности к экстравагантному самовыражению. Напротив, представители знака чаще всего описываются, как приверженцы классики и элегантного формализма, обращающие пристальное внимание на модные тенденции лишь при острой на то необходимости. Как известно, в любом правиле не обходится без исключений. В обзоре ELLE – знаменитости, родившиеся в период с 22 декабря по 19 января, опровергшие все fashion-стереотипы о Козерогах: от легенд моды Жанны Ланвен и Нины Риччи до современных икон стиля вроде Ирины Шейк и Сиенны Миллер.