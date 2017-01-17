«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Что бы сказал о вас Дональд Трамп? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

17 января 2017

Самые модные Козероги в истории

Знаменитые представители знака, внесшие свой вклад в индустрию моды

Сдержанным Козерогам принято отказывать в наличии ярко демонстрируемого творческого начала и склонности к экстравагантному самовыражению. Напротив, представители знака чаще всего описываются, как приверженцы классики и элегантного формализма, обращающие пристальное внимание на модные тенденции лишь при острой на то необходимости. Как известно, в любом правиле не обходится без исключений. В обзоре ELLE – знаменитости, родившиеся в период с 22 декабря по 19 января, опровергшие все fashion-стереотипы о Козерогах: от легенд моды Жанны Ланвен и Нины Риччи до современных икон стиля вроде Ирины Шейк и Сиенны Миллер.

Жанна Ланвен

1 января 1867 года

Жанна Ланвен

Нина Риччи

14 января 1883 года

Нина Риччи

Марлен Дитрих

27 декабря 1901 года

Марлен Дитрих

Диана фон Фюрстенберг

31 декабря 1946 года

Диана фон Фюрстенберг

Дэвид Боуи

8 января 1947 года

Дэвид Боуи

Стефано Пилати

1 января 1965 года

Стефано Пилати

Карла Бруни

23 декабря 1967 года

Карла Бруни

Рената Литвинова

12 января 1967 года

Рената Литвинова

Раф Симонс

12 января 1968 года

Раф Симонс

Джаред Лето

26 декабря 1971 года

Джаред Лето

Ванесса Паради

22 декабря 1972 года

Ванесса Паради

Кейт Мосс

16 января 1974 года

Кейт Мосс

Сиенна Миллер

28 декабря 1981 года

Сиенна Миллер

Александр Вэнг

26 декабря 1983 года

Александр Вэнг

Ирина Шейк

6 января 1986 года

Ирина Шейк

Пошли по верхам: зимняя одежда звездКто делает французскую моду сегодня

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиФото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной
НовостиЕгор Кончаловский прокомментировал расставание с Любовью Толкалиной
НовостиМарго Робби поправилась ради роли
ЗвездыВ чем секрет молодости 61-летней Ясмины Росси?

ELLE рекомендует

ПрактикаС чем носить кожаные брюки
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
Практика5 вариантов окрашивания для блондинок

Лучшее на Elle

ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Пошли по верхам: зимняя одежда звезд

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.