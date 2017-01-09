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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

09 января 2017

Самые красивые ювелирные украшения «Золотого глобуса – 2017»

Какие бренды выбирают звезды?

Главные красные дорожки года – смотр не только платьев, но и настоящих шедевров ювелирного искусства, которые звезды выбирают для самых значимых кинопремий. Самые крупные драгоценные камни, уникальные архивные изделия и знаковые украшения главных ювелирных Домов - в обзоре ELLE – самые красивые украшения звезд на «Золотом глобусе – 2017».

Натали Портман в Tiffany & Co.

Звезда картины «Джеки» подобрала к своему элегантному платью Prada роскошные украшения Tiffany & Co.: крупные серьги из платины с бриллиантами круглой и грушевидной огранки, кольцо из платины с белыми и желтыми бриллиантами и архивный платиновый браслет с бриллиантами.

Натали Портман в Tiffany & Co.
Натали Портман в Tiffany & Co.

Моника Беллуччи в Cartier

Моника Беллуччи дополнила наряд колье Panthère de Cartier из желтого золота с лаком, цаворитом, ониксом и бриллиантами.

Моника Беллуччи в Cartier

Блейк Лайвли в Lorraine Schwartz

Блейк Лайвли сделала ставку на симметрию и подобрала к роскошному бархатному платью Atelier Versace два одинаковых браслета Lorraine Schwartz из желтого металла с крупными камнями.

Блейк Лайвли в Lorraine Schwartz
Блейк Лайвли в Lorraine Schwartz

Эмма Стоун в Tiffany & Co.

Звезда фильма-триумфатора «Золотого глобуса – 2017» «Ла-Ла Ленд» - Эмма Стоун – расставила акценты в наряде с помощью украшений Tiffany & Co.: архивное колье 1909 года из золота, платины и бриллиантов, платиновые серьги с бриллиантами и два трехрядных кольца Tiffany Jazz из платины с бриллиантами.

Эмма Стоун в Tiffany & Co.
Эмма Стоун в Tiffany & Co.

Эми Адамс в Cartier

Приглушенное мерцание черных пайеток на платье Tom Ford, в котором на церемонии появилась Эми Адамс, идеально сочетался с благородным блеском изделий Высокого ювелирного искусства из коллекции Cartier: браслетом из белого золота с коричневым турмалином, обсидианом и бриллиантами, серьгами из платины с коричневыми и белыми бриллиантами и кольцами Coup d’Eclat de Cartier и Cartier Maillon Panthère из белого золота с бриллиантами.

Эми Адамс в Cartier
Эми Адамс в Cartier

Группа Metallica: металлизированные платья на «Золотом глобусе – 2017»Экспертиза ELLE: минодьер, Chanel

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