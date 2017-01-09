Самые красивые ювелирные украшения «Золотого глобуса – 2017»

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Какие бренды выбирают звезды?
Главные красные дорожки года – смотр не только платьев, но и настоящих шедевров ювелирного искусства, которые звезды выбирают для самых значимых кинопремий. Самые крупные драгоценные камни, уникальные архивные изделия и знаковые украшения главных ювелирных Домов - в обзоре ELLE – самые красивые украшения звезд на «Золотом глобусе – 2017».
Звезда картины «Джеки» подобрала к своему элегантному платью Prada роскошные украшения Tiffany & Co.: крупные серьги из платины с бриллиантами круглой и грушевидной огранки, кольцо из платины с белыми и желтыми бриллиантами и архивный платиновый браслет с бриллиантами.
Моника Беллуччи дополнила наряд колье Panthère de Cartier из желтого золота с лаком, цаворитом, ониксом и бриллиантами.
Блейк Лайвли сделала ставку на симметрию и подобрала к роскошному бархатному платью Atelier Versace два одинаковых браслета Lorraine Schwartz из желтого металла с крупными камнями.
Звезда фильма-триумфатора «Золотого глобуса – 2017» «Ла-Ла Ленд» - Эмма Стоун – расставила акценты в наряде с помощью украшений Tiffany & Co.: архивное колье 1909 года из золота, платины и бриллиантов, платиновые серьги с бриллиантами и два трехрядных кольца Tiffany Jazz из платины с бриллиантами.
Приглушенное мерцание черных пайеток на платье Tom Ford, в котором на церемонии появилась Эми Адамс, идеально сочетался с благородным блеском изделий Высокого ювелирного искусства из коллекции Cartier: браслетом из белого золота с коричневым турмалином, обсидианом и бриллиантами, серьгами из платины с коричневыми и белыми бриллиантами и кольцами Coup d’Eclat de Cartier и Cartier Maillon Panthère из белого золота с бриллиантами.
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