Самые красивые вечерние платья Эми Адамс

Актрису Эми Адамс редко можно увидеть в свете вне сезона кинонаград. Почти весь год она активно снимается сразу в нескольких проектах, которые потом позволяют ей блистать на церемониях вручения премий в статусе не просто гостьи, а одной из главных претенденток на награды. И если с призами в сфере кинематографа Эми пока не очень везет (на ее счету только два «Золотых глобуса», а «Оскар» ей пока заработать так и не удалось), то на красных дорожках она почти всегда одерживает модную победу. В честь 43-го дня рождения Эми Адамс ELLE вспомнил ее самые удачные вечерние образы.