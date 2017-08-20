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    20 августа 2017

    Самые красивые вечерние платья Эми Адамс

    Лучшие выходы голливудской актрисы на красную дорожку

    Актрису Эми Адамс редко можно увидеть в свете вне сезона кинонаград. Почти весь год она активно снимается сразу в нескольких проектах, которые потом позволяют ей блистать на церемониях вручения премий в статусе не просто гостьи, а одной из главных претенденток на награды. И если с призами в сфере кинематографа Эми пока не очень везет (на ее счету только два «Золотых глобуса», а «Оскар» ей пока заработать так и не удалось), то на красных дорожках она почти всегда одерживает модную победу. В честь 43-го дня рождения Эми Адамс ELLE вспомнил ее самые удачные вечерние образы.

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    • Самые красивые вечерние платья Эми Адамс | галерея [1] фото [3]
    • Самые красивые вечерние платья Эми Адамс фото [11]

    В платье Oscar de la Renta на премии «Оскар» в 2013 году Эми Адамс была похожа на принцессу Жизель, роль которой сделала ее известной

    Роскошное и соблазнительное черное платье Elie Saab актриса выбрала для премии Academy Film Awards 2013

    Синее платье Antonio Berardi, в котором Адамс появилась на премии Гильдии киноактёров США в 2014-м, она дополнила ретро-прической и морковной помадой

    На премии BAFTA 2014 Эми Адамс поразила гостей роковым образом в платье Victoria Beckham

    Элегантная Эми Адамс в Gucci Premiere на премии «Оскар»-2014

    Насыщенный цвет, высокий разрез и глубокое декольте — на премии Гильдии дизайнеров кинокостюмов в 2014-м Эми блистала в платье Frocktalk by Kristin Burke

    Нежное платье Versace и романтичная укладка сделали Адамс звездой премии «Золотой глобус» 2015

    На «Золотом глобусе»-2016 Эми Адамс была в центре внимания благодаря оранжевому наряду Atelier Versace

    На премьере фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» актриса появилась в черном платье Tom Ford с глубоким декольте

    На «Оскаре»-2017 Эми Адамс в прямом смысле сияла благодаря платью Tom Ford

    ФотоGettyImages

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