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    18 июля 2017Матвеева Ирина

    Самые красивые тиары современных принцесс и королев

    Роскошные украшения Кейт Миддлтон, королевы Рании и других монарших особ

    Корона всегда была обязательным атрибутом настоящих принцесс и королев. В современном мире представительницы королевских семей предпочитают им более легкие и удобные, но от того не менее роскошные тиары. ELLE — о самых красивых тиарах Кейт Миддлтон, королевы Летиции, княгини Шарлен и других августейших особ.

    «Узелки любви» королевской семьи Великобритании

    Принцесса Диана

    Принцесса Диана

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон

    Тиару Cambridge Lover’s Knot («Узелки любви») принцессе Диане подарила на свадьбу королева Елизавета II. Ювелирный Дом Garrard изготовил «Узелки любви» в 1914 году специально для королевы Марии, супруги Георга V. Тиара украшена жемчугом и 19 бриллиантовыми арками и, по признанию Дианы, весит столько, что вызывает головную боль. Сейчас это украшение по особенно торжественным случаям надевает супруга старшего сына леди Ди, герцогиня Кэтрин.

    Бриллиантовая тиара Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Тиара Cartier из 16 завитков, украшенных 739 бриллиантами и 149 бриллиантами багетной огранки, также ранее принадлежала королеве Марии, а затем перешла к Елизавете II: Георг VI подарил ее дочери на 18-летие. Ее носили принцессы Маргарет и Анна, но особенно значимым это украшение стало для Кейт Миддлтон — тиара дополнила ее свадебный образ.

    Рубиновая бирманская тиара королевы Елизаветы II

    Королева Елизавета II
    Королева Елизавета II

    В отличие от большинства украшений, бирманскую тиару Елизавета заказала себе сама, а не получила по наследству. Ювелиры Garrard сделали ее в 1973 году из рубинов, которые бирманский народ подарил королеве на свадьбу. Бирманы верят, что рубины спасают человека от различного рода заболеваний. По дизайну тиара напоминает венок из роз с розетками из рубинов в центре каждого цветка и бриллиантовыми лепестками.

    Испанская геральдическая тиара «Флер де Лис», или La Buena

    Королева Летиция

    Голову королевы Испании Летиции на официальных мероприятиях зачастую украшает знаменитая геральдическая тиара. Украшение стало свадебным подарком короля Альфонсо ХIII его невесте Виктории Баттенберг. Она выполнена из платины и инкрустирована более 500 бриллиантами, а в основе «рисунка» лежит геральдическая лилия. Благодаря прочности металла украшение также можно согнуть в корону.

    Датская рубиновая тиара

    Кронпринцесса Мэри

    Любимая тиара кронпринцессы Мэри — часть датской рубиновой парюры, которая также включает ожерелье и серьги. Жена короля Швеции и Норвегии Карла XIV Юхана Дезире Клари впервые надела ее на коронацию Наполеона в 1804 году. Мэри в наследство получила полный комплект, но именно тиара пришлась ей по душе больше всего.

    Тиара княгини Монако Шарлен «Алмазная пена»

    Княгиня ШарленФОТОGetty Images, Legion Media

    Франко-немецкий ювелир Лоренцо Баумер сделал тиару княгине Шарлен специально к балу в честь ее венчания с князем Альбером. «Алмазная пена» должна была отразить любовь Шарлен к воде — в прошлом супруга сына Грейс Келли профессионально занималась плаванием. Тонкая тиара будто соткана из «волн» белого золота, украшенных на концах бриллиантами. Вес самого крупного из них составляет 8 карат, а в общей сложности украшение весит 60 карат. Интересно, что тиара разбирается на отдельные украшения: броши и плюмажи для волос.

    Тиара Cartier королевы Иордании Алии

    Королева Рания

    Королева Рания

    Знаменитая тиара иорданской королевской семьи была создана мастерами ювелирного Дома Cartier для королевы Алии. Ее дизайн кому-то напоминает сложный цветочный венок, а кому-то — сочетание снежинок. После смерти Алии в 1977 году тиара перешла к ее дочери, принцессе Хайе. Сейчас ее часто можно увидеть на королеве Рании — сначала Хайя одолжила ей украшение на коронацию Абдуллы II, затем и на другие торжественные мероприятия, а после и вовсе продала его королеве.

    Рубиновая тиара королевской семьи Нидерландов

    Королева Максима

    В народе эту тиару знают как «кошачьи уши», которую назвали так из-за ее необычной формы. Король Виллем III заказал ее ювелиру Меллерио в Париже для своей супруги, королевы Эммы, в 1889 году. Тиара входила в парюру Оранских-Нассау из семи предметов, а сейчас она является частью коллекции украшений королевы Максимы.

    Сапфировая тиара королевской семьи Нидерландов

    Королева Максима

    Еще одно любимое украшение королевы Максимы — сапфировая тиара, которую, как и рубиновую, создал ювелир Меллерио. В ее основе лежит брошь Анны Павловны, королевы Нидерландов и дочери российского императора Павла I. Платиновую диадему украшает 31 кашмирский сапфир и 655 южноафриканских бриллиантов.

    Тиара шведской королевской семьи The Cut Steel Tiara

    Кронпринцесса Виктория
    Кронпринцесса Виктория

    Тиара The Cut Steel Tiara стала частью коллекции украшений королевской семьи Швеции после свадьбы Жозефины Лейхтенбергской и Оскара I: наследница Наполена Бонапарта привезла ее с собой в качестве приданого. В течение многих лет тиара считалась потерянной, но затем ее нашла королева Сильвия. Теперь ее по очереди носят все дамы шведской семьи, особенно она нравится кронпринцессе Виктории.

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