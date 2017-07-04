Самые дорогие свадебные платья звезд

Кружево, драгоценные камни, многометровые шлейфы и ручная вышивка — ELLE о самых дорогих свадебных платьях звездных невест.

Иванка Трамп

Vera Wang, $100 тысяч

Дочь миллиардера планировала поистине королевскую свадьбу, а значит, и наряд должен был быть как у принцессы. У Иванки было одно желание — чтобы ее платье напоминало то, в котором выходила замуж Грейс Келли. Воплотить мечту Трамп в жизнь взялась Вера Вонг. По данным прессы, на идеальный наряд у дочери нынешнего президента США ушло $100 тысяч.

Виктория Бекхэм

Vera Wang, $100 тысяч

Это сейчас Виктория Бекхэм уважаемый дизайнер, которая может сама придумать дизайн подвенечного наряда. Подтверждение тому — платье, в котором шла под венец Ева Лонгория. Но в 1999 году Виктория была еще участницей группы Spice Girls, поэтому выходила замуж в платье Vera Wang за $100 тысяч. Платье-бюстье цвета шампань дополнял шестиметровый шлейф, который и объяснял стоимость наряда.

Кэтрин Зета-Джонс

Christian Lacroix, $140 тысяч

Настоящие бриллианты и сложная драпировка — стоимость свадебного платья Кэтрин Зеты-Джонс приравнивается к $140 тысячам. Его специально для актрисы шил дизайнер Кристиан Лакруа. Наряд модельер выполнил со свойственной ему любовью к роскоши: основным материалом стал королевский сатин, шлейф делали из кружева шантильи, а все платье украсили вышивкой под названием «звездная пыль».

Принцесса Диана

David and Elizabeth Emanuel, $150 тысяч

Платье принцессы Дианы до сих пор считается одним из самых знаменитых свадебных нарядов в мировой истории. Его созданием занимался дизайнерский дуэт Дэвид и Элизабет Эмануэль. Королевская семья отдала за платье около $150 тысяч, но это того стоило: именно в этот день леди Ди окончательно покорила не только британцев, но и весь мир и получила вместе с титулом принцессы Уэльской звание «королевы сердец». Для платья использовали шелковую тафту, а оборки на корсаже сделали с помощью кружева, которое когда-то принадлежало бабушке Елизаветы II Марии Текской. Длина шлейфа платья составляла восемь метров, а на создание фаты ушло и того больше — 137 метров ткани.

Грейс Келли

$300 тысяч

Став женой князя Монако, Грейс Келли пришлось распрощаться с карьерой актрисы, поэтому платье для королевской церемонии она выбрала очень кинематографичное. Этот наряд принцессе Грейс подарила студия Metro-Goldwyn-Mayer, придумала же его художница по костюмам и обладательница премии «Оскар» Хелен Роуз. Платье получилось по-королевски элегантным — с высоким воротом, плотно прилегающим лифом, кружевными рукавами, пышной юбкой и вышивкой жемчугом.

Амаль Клуни

Oscar de la Renta, $380 тысяч

Работу над подвенечным нарядом миссис Клуни дизайнер Оскар де ла Рента начал за два месяца до свадьбы. Амаль лично следила за процессом его создания. В итоге под венец избранница Джорджа Клуни пошла в лаконичном платье со спущенной линией плеч из тюля цвета слоновой кости и кружевом шантильи, корсаж которого был вручную расшит бисером и стразами. Право позволить сфотографировать творение американского дизайнера досталось всего паре изданий, но спустя примерно полгода после свадьбы де ла Рента добавил платье Амаль в свою свадебную коллекцию.

Кейт Миддлтон

Alexander McQueen, $400 тыс

Свадебное платье Кейт Миддлтон одновременно было элегантным и отдавало дань традициям британской королевской семьи. Александр Маккуин сделал наряд в меру консервативным, но утонченным. В вышивке угадывался чертополох — символ Британии, а шлейф тянулся за новоиспеченной супругой принца Уильяма на три метра.

Ким Кардашьян

Givenchy, $500 тысяч