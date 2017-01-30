Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Какой Брэд Питт вам подходит? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 января 2017

SAG Awards: красная дорожка церемонии

Галерея образов гостей и участников церемонии

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась еще одна премия, предваряющая «Оскар», - церемония вручения призов актерской гильдии (Screen Actors Giuld). По результатам SAG Awards принято делать выводы о фаворитах оскаровской гонки, а по красной дорожке, предваряющей церемонию, - вычислять главные звездные тренды этого сезона, «обкатанные» стилистами знаменитостей в преддверии вручения статуэток в театре «Долби». В обзоре ELLE – галерея образов гостей и участников церемонии.

Эмма Стоун

Эмма Стоун в Alexander McQueen

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон в Dior

Натали Портман

Натали Портман в Christian Dior Couture

Кирстен Данст

Кирстен Данст в Dior

Сальма Хайек

Сальма Хайек в Gucci

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман в Gucci и Кит Урбан

Эми Адамс

Эми Адамс в Brandon Maxwell

Бри Ларсон

Бри Ларсон в Jason Wu

Эмили Блант и Джон Красински

Эмили Блант в Roberto Cavalli и Джон Красински

Жанель Монэ

Жанель Монэ в Chanel

Уильям Мэйси и Фелисити Хаффман

Уильям Мэйси и Фелисити Хаффман в Antonio Grimaldi

Хью Грант и Анна Эберштейн

Хью Грант и Анна Эберштейн

Аманда Пит

Аманда Пит в Michael Kors Collection

Ребекка Ромейн

Ребекка Ромейн

София Вергара

София Вергараb в Zuhair Murad

Кейли Куоко

Кейли Куоко в Marchesa

Мерил Стрип

Мерил Стрип в Valentino

Эштон Кутчер

Эштон Кутчер

Мишель Уильямс

Мишель Уильямс в Louis Vuitton

Керри Вашингтон

Керри Вашингтон в Roberto Cavalli Couture

Мишель Докери

Мишель Докери в Elie Saab

Натали Эммануэль

Натали Эммануэль

Виола Дэвис

Виола Дэвис в Vivienne Westwood Couture

Материалы по темам

Образ дня: Дженнифер Лопес в Cushnie et OchsChanel представили весенне-летнюю коллекцию Coco Codes

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

НовостиКлэр Уэйт Келлер уходит из Chloé
КиноSAG Awards: итоги
ТрендыНадежный вклад: модные серьги 2017
НовостиГлавные модные новости недели

ELLE рекомендует

ПрактикаGet Slim: самые действенные антицеллюлитные средства
Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд

Лучшее на Elle

ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

SAG Awards: итоги

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.