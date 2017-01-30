SAG Awards: красная дорожка церемонии

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась еще одна премия, предваряющая «Оскар», - церемония вручения призов актерской гильдии (Screen Actors Giuld). По результатам SAG Awards принято делать выводы о фаворитах оскаровской гонки, а по красной дорожке, предваряющей церемонию, - вычислять главные звездные тренды этого сезона, «обкатанные» стилистами знаменитостей в преддверии вручения статуэток в театре «Долби». В обзоре ELLE – галерея образов гостей и участников церемонии.