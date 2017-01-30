SAG Awards: красная дорожка церемонии

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Галерея образов гостей и участников церемонии
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась еще одна премия, предваряющая «Оскар», - церемония вручения призов актерской гильдии (Screen Actors Giuld). По результатам SAG Awards принято делать выводы о фаворитах оскаровской гонки, а по красной дорожке, предваряющей церемонию, - вычислять главные звездные тренды этого сезона, «обкатанные» стилистами знаменитостей в преддверии вручения статуэток в театре «Долби». В обзоре ELLE – галерея образов гостей и участников церемонии.
Эмма Стоун в Alexander McQueen
Кейт Хадсон в Dior
Натали Портман в Christian Dior Couture
Кирстен Данст в Dior
Сальма Хайек в Gucci
Николь Кидман в Gucci и Кит Урбан
Эми Адамс в Brandon Maxwell
Бри Ларсон в Jason Wu
Эмили Блант в Roberto Cavalli и Джон Красински
Жанель Монэ в Chanel
Уильям Мэйси и Фелисити Хаффман в Antonio Grimaldi
Хью Грант и Анна Эберштейн
Аманда Пит в Michael Kors Collection
Ребекка Ромейн
София Вергараb в Zuhair Murad
Кейли Куоко в Marchesa
Мерил Стрип в Valentino
Эштон Кутчер
Мишель Уильямс в Louis Vuitton
Керри Вашингтон в Roberto Cavalli Couture
Мишель Докери в Elie Saab
Натали Эммануэль
Виола Дэвис в Vivienne Westwood Couture
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