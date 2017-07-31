В прошедшие выходные 23-летняя русская модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж. Супругом уроженки Хабаровска стал итальянский миллионер Валерио Морабито.

Праздничная церемония состояла из двух частей: венчания и торжественного ужина, но Вита отказалась от популярной среди современных невест идеи нескольких свадебных платьев — Сидоркина предпочла более продуманный вариант платья-трансформера.

Пожелание модели выполнил ливанский дизайнер Зухаир Мурад. К алтарю Вита Сидоркина шла в пышном платье со шлейфом и кружевным корсажем с высоким воротом. Подвенечный наряд дополнила длинная фата, декорированная цветочным кружевом. На ужине модель отстегнула объемную юбку и осталась в лаконичном и более удобном для танцев платье.