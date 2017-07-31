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    31 июля 2017

    Роскошное свадебное платье модели Victoria’s Secret Виты Сидоркиной

    Автором наряда-трансформера стал ливанский дизайнер Зухаир Мурад

    В прошедшие выходные 23-летняя русская модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж. Супругом уроженки Хабаровска стал итальянский миллионер Валерио Морабито.

    Праздничная церемония состояла из двух частей: венчания и торжественного ужина, но Вита отказалась от популярной среди современных невест идеи нескольких свадебных платьев — Сидоркина предпочла более продуманный вариант платья-трансформера.

    Пожелание модели выполнил ливанский дизайнер Зухаир Мурад. К алтарю Вита Сидоркина шла в пышном платье со шлейфом и кружевным корсажем с высоким воротом. Подвенечный наряд дополнила длинная фата, декорированная цветочным кружевом. На ужине модель отстегнула объемную юбку и осталась в лаконичном и более удобном для танцев платье.


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