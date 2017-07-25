Рианна в платье Giambattista Valli заставила весь мир говорить о себе

Рианна обожает многослойные наряды, правда, поклонники то и дело сравнивают их с кондитерскими изделиями. Так, для премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет» она снова выбрала платье-«торт». Наряд Giambattista Valli насыщенного красного оттенка с открытыми плечами Рианна дополнила крупными серьгами и маленьким клатчем. Платье так заметно подчеркивало линию декольте, что складывалось впечатление, будто девушке трудно дышать.

Кстати, когда пару месяцев назад певица набрала вес, ей удавалось выгодно подчеркнуть это и скрыть недостатки, однако новый выход Ри спровоцировал разговоры о беременности. Поклонники не исключают такой возможности, ведь сейчас певица наслаждается новым романом с миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем.