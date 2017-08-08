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    08 августа 2017

    Рианна произвела фурор на карнавале на Барбадосе

    Откровенный образ певицы обсуждает вся Америка

    Последние несколько месяцев одной из главных героинь СМИ является значительно прибавившая в весе Рианна. Певица на замечания критиков и поклонников отвечает резкими комментариями и лишь еще больше привлекает к себе внимание смелыми нарядами и сменой имиджа — на днях Рири перекрасила волосы в голубой цвет. Вчера Рианна побывала на ежегодном карнавале Crop Over на родном Барбадосе, где произвела настоящий фурор.

    Новые формы певица подчеркнула откровенным костюмом из пайеток, страз, блестящих камней и цепочек, декорированным перьями. Яркий цвет волос стал гармоничным дополнением к образу.

    Рианна на карнавале
    Рианна на карнавале
    Рианна на карнавалеФОТОsplash news/getty images, Instagram Stories

    Традиционный карнавал на Барбадосе приурочен к празднику окончания сбора урожая сахарного тростника. Жители страны отмечают его вот уже четыре века. Несмотря на то, что Рианна уже давно живет в США, она каждый год приезжает на родину, чтобы присоединиться к празднованию.

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