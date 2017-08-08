Рианна произвела фурор на карнавале на Барбадосе

Последние несколько месяцев одной из главных героинь СМИ является значительно прибавившая в весе Рианна. Певица на замечания критиков и поклонников отвечает резкими комментариями и лишь еще больше привлекает к себе внимание смелыми нарядами и сменой имиджа — на днях Рири перекрасила волосы в голубой цвет. Вчера Рианна побывала на ежегодном карнавале Crop Over на родном Барбадосе, где произвела настоящий фурор.

Новые формы певица подчеркнула откровенным костюмом из пайеток, страз, блестящих камней и цепочек, декорированным перьями. Яркий цвет волос стал гармоничным дополнением к образу.