Пошли по верхам: зимняя одежда звезд

Зима в жизни звезд и обычных людей – это два разных времени года: знаменитости передвигаются на автомобилях с водителями и не ищут свободное место парковки в километре от офиса; они не помнят, что такое слякоть под ногами, и всегда могут скрыться от непогоды в более теплом местечке, как Бора-Бора. Именно поэтому на них и нужно ориентироваться при выборе верхней одежды: пусть шубы и пуховики звезд не всегда самые теплые, зато наверняка – самые красивые!

Рианна

Кажется, что Рианна никогда не смотрит на бирку с размером – ее верхняя одежда не просто oversize, а супер oversize. За это мы звезду и любим – кто еще отважится выйти в свет с сумочкой Dior и в розовом пуховике молодого шведского дизайнера Ella Boucht! А огромная красная куртка на фотографии справа – это пуховик Chen Peng, и на эту лондонскую марку стоит обратить самое пристальное внимание. Идея бренда в том, чтобы делать вещи One Size – то есть практически безразмерную одежду, которая подойдет людям обоих полов и разных типов фигуры.

Леди Гага

«Если я ношу мех, это вовсе не значит, что у меня нет совести!» - так парирует Леди Гага защитникам животных. Певица честно признается, что пусть она обожает животных и редко ест мясо, от меха она не откажется никогда – для нее меховое пальто сродни произведению искусства или музейному экспонату. Шуба Saint Laurent электрического синего цвета из лисьего меха точно попадает в эту категорию: количество таких было ограничено, да и цена этого пальто с утрированными плечами была фантастическая (а именно 19 тысяч фунтов). На этом фоне лисий полушубок, в котором Леди Гага появилась в Беверли Хиллз, выглядит очень скромно.

Наоми Кэмпбелл

Спустя 20 лет после кампании PETA со слоганом «Я лучше буду ходить голой, чем надену мех», Наоми Кэмпбелл без зазрения совести демонстрирует разные меховые новинки своего гардероба. Больше всего у модели шуб и пальто из белого меха – начиная с норки заканчивая овчиной. А вот длинная шуба из меха натурального цвета – для Наоми редкий экземпляр. С такой обширной коллекцией неудивительно, что мы так давно не видели Кэмпбелл голой!

Джиджи Хадид

Любовь Джиджи к различного вида бомберам и коротким курткам воистину безгранична. Приятно, что модель чаще всего выбирает вполне доступные вещи – серый стеганый пуховик, который Джиджи надела с голубыми джинсами и ботильонами, можно найти у Tommy Hilfiger. К сожалению, оранжевый бомбер уже давно распродан (с ценой в 90 долларов это неудивительно) – но если хотите похожий, обратите внимание на марку Vfiles.

Крис Дженнер

Если посмотреть на все фотографии «мамаджера» Крис Дженнер, можно решить, что она живет где-то на Аляске или в России – у мамы Ким Кардашиан самые пышные и теплые шубы, которые мы только видели. На самом деле самое холодное место, где Крис появлялась в шубе, это город Вейл в штате Колорадо – а температура там зимой всего около минуса четырех. Но, как всегда, дело не в погоде – Крис, как и все ее отпрыски, жить не может без роскоши, даже если для этого и приходится немножечко попотеть.

Кейт Мосс

Как оказалось, Кейт Мосс тоже не прочь укутаться в меха – говорят, что у модели даже есть шуба с лисьими хвостиками и лапками. Но в последнее время Мосс в меховой моде предпочитает не эксцентрику, а сдержанную элегантность или самые последние тренды. Надеть бархатное платье с черным меховым жакетом – прием выверенный и беспроигрышный, и поэтому скучный. Зато шуба Gucci со звездами, выполненными в технике интарсия – это и смелый шаг, и точное попадание во все тренды. А мы ждем от Кейт Мосс именно это.

Рита Ора

Есть несколько вещей, на которые можно смотреть бесконечно – как течет вода, полыхает огонь, и как переливаются оттенки меха на этом пальто Риты Оры. К сожалению, мы так и не выяснили, что это за бренд, потому что в инстаграме певицы в комментариях к этой фотографии мы нашли только оскорбления и никакой важной информации. В защиту Риты – иногда вместо меха она выбирает пуховики. Например, вот эту отличную оранжевую куртку Acne Studios.

Сандра Буллок