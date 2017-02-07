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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 февраля 2017

Почему звезды носят обувь на размер больше?

Сомнительный тренд нашего времени, который набирает обороты

Каких только сомнительных трендов в наше время нет — то волосы не первой свежести, которые оживляют сухими шампунями, то обувь на 1-2 размера больше. Если раньше выход в свет в лодочках 40-го размера при собственном 38-ом казался модным провалом, то сегодня подобные истории сплошь и рядом. Конечно, можно решить, что звезды выгуливают не свою обувь, а шоурумные образцы, но зачастую это вполне сознательный выбор. Почему?

Оказывается, выбирая из двух зол — невзначай потерять обувь, которая велика, или избежать отеков, — знаменитости выбирают меньшее. Широкая обувь помогает выдержать красную дорожку любой длительности — она не натирает, соответственно, не будет мозолей.

Звездные стилисты регулярно проделывают такой трюк: внутрь туфель и босоножек приклеивают специальные силиконовые подушки, которые позволяют ноге не скользить, — таким образом пресловутого «эффекта Золушки» удастся избежать. Получается, что обувь сидит на ноге, но не плотно, не сдавливает ее, не мешает циркуляции, и, соответственно, никаких отеков не будет. Еще одним секретным средством является двусторонний скотч — он также помогает обуви, которая велика, быть на месте в самый ответственный момент.

Конечно, чаще всего к обуви на пару размеров больше прибегают при дресс-коде Black tie, когда подол платья закрывает туфли. Впрочем, в наше время этот прием стал едва ли не трендом, а потому звезды и светские девушки не всегда пытаются его маскировать.

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