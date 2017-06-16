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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

16 июня 2017

Почему принцессы носят одно и то же — и это всегда актуально

Жесткий королевский дресс-код и его нарушительницы

Герцогиня Кейт Миддлтон — настоящая икона стиля, за каждым выходом которой следит весь мир. Впрочем, если изучить ее гардероб внимательно, то можно обнаружить, что многое она унаследовала от принцессы Дианы, а та, в свою очередь, от монарших особ предыдущих поколений. Изучаем правила королевского гардероба, который, как оказалось, актуален во все времена.

Принцесса Диана
Кейт Миддлтон

Королевский дресс-код — это свод негласных правил, с которыми приходится мириться даже в XXI веке. Правда, строго придерживается его только королева Елизавета II. На протяжении 65 лет на троне она носит одну и ту же одежду: длинные юбки, яркие платья, обязательные перчатки и немыслимые шляпки.

Елизавета II
Елизавета II

Головные уборы

Шляпка — обязательная часть образа, если королева или принцесса отправляется на скачки или торжественный раут. В коллекции королевы Елизаветы II накопилось более 5000 шляп — каждая была сделана по особому поводу. К шляпам предъявляют особые требования: тулья не должна мешать выходить из машины, а нижняя часть не должна касаться воротника. Хотя принцессе Диане все эти ограничения все равно не мешали носить ее любимые широкополые шляпы. Кейт Миддлтон в этом вопросе более традиционна. Кажется, ей действительно нравятся перья, искусственные цветы и хитроумные конструкции. В свою очередь на вечерние мероприятия предписывается приходить с аккуратной укладкой — никакого небрежного шика и распущенных длинных волос.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Елизавета II
Кейт Миддлтон

Яркие цвета

У Елизаветы II самый жизнерадостный гардероб в мире. От желтого до ярко розового — нет цветов, которые не идут королеве. Монаршим особам предписывается выходить в свет в пастельных или ярких тонах — чтобы не нагонять тоску на сограждан. Черный допустим только на похоронах или на приеме у Папы Римского. Но любовь Кейт Миддлтон и принцессы Дианы оказалась сильнее правил.

Принцесса Диана
Кейт Миддлтон
Королевская семья

Юбка ниже колена

Длина юбки для королев и принцесс строго регламентирована. Коленей не должно быть видно ни при каких обстоятельствах. Поэтому первый светский выход принцессы Дианы после признания принца Чарльза в измене произвел такой фурор. Длина до колена, открытые плечи и глубокое декольте — такое она не могла себе позволить до развода. Впрочем, ее колени сограждане имели шанс увидеть и до этого. А Кейт Миддлтон и вовсе не видит ничего предосудительного в мини и регулярно выходит с голыми ногами. Еще и, о ужас, не в телесных, а черных колготках.

Принцесса Диана
Елизавета II
Принцесса Диана
Кейт Миддлтон

Аксессуары

Перчатки — статусная деталь королевского гардероба. В первую очередь их предписывается носить на случай рукопожатий. По этой же причине одна рука должна быть всегда свободная, так что королевам и принцессам приходится выбирать между клатчем или сумкой на тонкой цепочке. Ничто не должно сковывать движения — на случай, если будет нужно приветственно помахать с балкона подчиненным. Что касается украшений, жемчуг и обручальное кольцо — единственное, что позволяется носить днем. Вечером можно надеть тиару. Но королева Елизавета нашла выход из положения и всегда носит крупные броши в качестве единственного акцента в образе.

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Туфли на каблуке

Во всем должна быть мера. Это королевское правило касается даже высоты и ширины каблука — всегда нужно ориентироваться на золотую середину. Монаршим особам настоятельно рекомендуется выбирать неброские классические модели с закрытым мыском — такие лучше всего выглядят на фото. Кроме того, шпилька таит в себе слишком много рисков — принцессы не могут себе позволить прилюдно запнуться или упасть.

Кейт Миддлтон

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