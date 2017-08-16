Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на август sex-прогноз
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
Видео
ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    Видео
    ГороскопыТестыКонкурсыЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    16 августа 2017

    Почему Белла Хадид не любит улыбаться?

    Модель объяснила, почему чаще всего выглядит слишком серьезной

    В отличие от своей старшей сестры Джиджи, чей образ веселой девчонки из соседнего двора обожает весь мир, Белла всегда была другой. Ее внешность называют аристократичной не только из-за утонченных черт лица, но и из-за особенной энергетики, которую несет модель. Многие привыкли, что на снимках или в fashion-роликах она сосредоточена, серьезна и сексуальна, из-за этого некоторые считают Беллу агрессивной и высокомерной.

    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [4]ФОТОGettyImages
    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [1]ФОТОGettyImages

    Недавно издание The Guardian узнал у Хадид, с чем связан ее образ роковой красотки, на что модель ответила так: «Иногда мне просто некомфортно улыбаться на камеру. Если честно, я только в этом году научилась это делать. Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят: «Ты вообще не такая, какой я тебя себе представляла», потому что им кажется, что я злая и агрессивная, но на самом деле это не так. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми».

    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [3]ФОТОGettyImages
    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [2]ФОТОGettyImages

    Оказывается, все это время Белла испытывала неловкость: когда на съемках ее просили улыбнуться на камеру, как правило, это получалось неестественно. Также модель упомянула, что с 18 лет она обеспечивает себя сама: «Я платила за свою квартиру и ни копейки не брала у родителей, потому что работала как проклятая».

    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [6]
    Почему Белла Хадид никогда не улыбается? фото [5]

    Напомним, модельная карьера Беллы началась в 2014 году — тогда она заключила свой первый контракт с модельным агентством IMG Models. Сегодня младшая Хадид по праву считается одной из самых востребованных моделей современности.

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Перейти
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз