Почему Белла Хадид не любит улыбаться?

В отличие от своей старшей сестры Джиджи, чей образ веселой девчонки из соседнего двора обожает весь мир, Белла всегда была другой. Ее внешность называют аристократичной не только из-за утонченных черт лица, но и из-за особенной энергетики, которую несет модель. Многие привыкли, что на снимках или в fashion-роликах она сосредоточена, серьезна и сексуальна, из-за этого некоторые считают Беллу агрессивной и высокомерной.

ФОТО GettyImages

ФОТО GettyImages

Недавно издание The Guardian узнал у Хадид, с чем связан ее образ роковой красотки, на что модель ответила так: «Иногда мне просто некомфортно улыбаться на камеру. Если честно, я только в этом году научилась это делать. Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят: «Ты вообще не такая, какой я тебя себе представляла», потому что им кажется, что я злая и агрессивная, но на самом деле это не так. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми».

ФОТО GettyImages

ФОТО GettyImages

Оказывается, все это время Белла испытывала неловкость: когда на съемках ее просили улыбнуться на камеру, как правило, это получалось неестественно. Также модель упомянула, что с 18 лет она обеспечивает себя сама: «Я платила за свою квартиру и ни копейки не брала у родителей, потому что работала как проклятая».