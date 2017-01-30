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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

30 января 2017

Портрет леди: платья Николь Кидман

Как менялся стиль актрисы за последние 20 лет

Карьера, пожалуй, самой знаменитой австралийки в мире насчитывает уже почти четверть века. За это время Николь Кидман превратилась из неуверенного рыжеволосого подростка в настоящую голливудскую диву, украшающую своим появлением красные дорожки главных кинопремий и фестивалей. Как водится, звезды первого эшелона заслуживают внимания не только в свете успешных ролей, но и в контексте обсуждаемой мировыми таблоидами личной жизни. Так, за плечами у Кидман почти десятилетний брак с Томом Крузом, романы с Тоби Магуайером, Робби Уильямсом и Ленни Кравицем и успешный брак с Китом Урбаном, от которого, по слухам, актриса ждет второго ребенка. Перипетии отношений отразились и на гардеробе звезды оскароносной актрисы – скромные однотонные костюмы, призванные не отвлекать внимание от лидирующего в первом браке Тома Круза, сменились более откровенными нарядами в перерыве между замужествами знаменитости, а с появлением в жизни девушки Кита Урбана сексуальные образы уступили место женственным и роскошным кутюрным платьям, достойным одной из самых успешных и обласканных критиками кинодив. В обзоре ELLE – ретроспектива платьев Николь Кидман с начала 1990-х по сегодняшний день.

1990-е

Первый же американский проект австралийской актрисы – картина «Мертвый штиль» - принес Николь Кидман популярность и признание критиков, за которыми последовали переезд в Голливуд, знакомство с Томом Крузом и скорая свадьба. Стиль Николь Кидман 1990-х годов – образец скромности и минимализма: лаконичные костюмы во время совместных выходов с мужем и редкие платья-комбинации, если актриса появлялась на красной дорожке соло.

1992 год

1992 год

1993 год

1993 год

1993 год

1993 год

В платье Dolce & Gabbana, 1995 год

В платье Dolce & Gabbana, 1995 год

1996 год

1996 год

В платье Dior, 1997 год

В платье Dior, 1997 год

В платье Steinberg & Tolkien, 1999 год

В платье Steinberg & Tolkien, 1999 год

2000-е

Новое тысячелетие началось для Николь Кидман с болезненного развода с Томом Крузом, череды коротких романов и поисков собственного стиля. Любимым дизайнером Кидман в начале 2000-х можно без преувеличения назвать Тома Форда – девушка одинаково часто выбирала платья его авторства в Gucci и Yves Saint Laurent. Откровенной симпатией к сексуальным нарядам Форда fashion-эксперименты звезды не завершились – элегантные платья Balenciaga соседствовали в гардеробе Кидман с мужскими костюмами Dior Homme и экстравагантными образами с викторианскими воротниками и асимметричным кроем.

2000 год

2000 год

В платье Yves Saint Laurent, 2001 год

В платье Yves Saint Laurent, 2001 год

В платье Chanel Haute Couture, 2002 год

В платье Chanel Haute Couture, 2002 год

В платье Yves Saint Laurent, 2001 год

В платье Yves Saint Laurent, 2001 год

2003 год

2003 год

2003 год

2003 год

В костюме Dior Homme, 2003 год

В костюме Dior Homme, 2003 год

В платье Chanel, 2004 год

В платье Chanel, 2004 год

В платье Gucci, 2005 год

В платье Gucci, 2005 год

В платье Alexander McQueen, 2007 год

В платье Alexander McQueen, 2007 год

В платье Balenciaga, 2007 год

В платье Balenciaga, 2007 год

2010-е

Последние годы стилист звезды держит курс на роскошь – образы Николь Кидман на красной дорожке – олицетворение голливудского шика. Бархат, глубокое декольте, вышивка, пайетки, ламе, высокие вырезы, перья – теперь о былой скромности австралийки не идет и речи. Взять хотя бы последний наряд звезды на церемонии SAG Awards – 49-летняя знаменитость в платье Gucci, расшитом изумрудными пайетками с аплликациями из перьев и бисера, заткнула за пояс всех молодых коллег и произвела настоящий фурор в СМИ.

В платье Jean Paul Gaultier, 2011 год

В платье Jean Paul Gaultier, 2011 год

В платье L'Wren Scott, 2011 год

В платье L'Wren Scott, 2011 год

В платье Clements Ribeiro, 2011 год

В платье Clements Ribeiro, 2011 год

В платье L'Wren Scott, 2011 год

В платье L'Wren Scott, 2011 год

В платье Versace, 2012 год

В платье Versace, 2012 год

В платье Lanvin, 2012 год

В платье Lanvin, 2012 год

В платье L'Wren Scott, 2013 год

В платье L'Wren Scott, 2013 год

В платье Chanel, 2013 год

В платье Chanel, 2013 год

В платье L'Wren Scott, 2013 год

В платье L'Wren Scott, 2013 год

В платье Armani Privé, 2014 год

В платье Armani Privé, 2014 год

В платье Giambattista Valli, 2014 год

В платье Giambattista Valli, 2014 год

В платье Roberto Cavalli, 2014 год

В платье Roberto Cavalli, 2014 год

В платье Mugler, 2015 год

В платье Mugler, 2015 год

В платье Louis Vuitton, 2015 год

В платье Louis Vuitton, 2015 год

В платье Gucci, 2016 год

В платье Gucci, 2016 год

В платье Alexander McQueen, 2016 год

В платье Alexander McQueen, 2016 год

В платье Armani Privé, 2016 год

В платье Armani Privé, 2016 год

В платье Brandon Maxwell, 2016 год

В платье Brandon Maxwell, 2016 год

В платье Nina Ricci, 2016 год

В платье Nina Ricci, 2016 год

В платье Alexander McQueen, 2016 год

В платье Alexander McQueen, 2016 год

В платье Michael Kors Collection, 2016 год

В платье Michael Kors Collection, 2016 год

В платье Valentino, 2016 год

В платье Valentino, 2016 год

В платье Louis Vuitton, 2016 год

В платье Louis Vuitton, 2016 год

В платье Dior, 2017 год

В платье Dior, 2017 год

Николь Кидман в платье Rochas, 2017 год

Николь Кидман в платье Rochas, 2017 год

Николь Кидман в платье Valentino, 2017 год

Николь Кидман в платье Valentino, 2017 год

Николь Кидман в платье Prada, 2017 год

Николь Кидман в платье Prada, 2017 год

Николь Кидман в платье Alexander McQueen, 2017 год

Николь Кидман в платье Alexander McQueen, 2017 год

Николь Кидман в платье Gucci, 2017 год

Николь Кидман в платье Gucci, 2017 год

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