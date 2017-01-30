Карьера, пожалуй, самой знаменитой австралийки в мире насчитывает уже почти четверть века. За это время Николь Кидман превратилась из неуверенного рыжеволосого подростка в настоящую голливудскую диву, украшающую своим появлением красные дорожки главных кинопремий и фестивалей. Как водится, звезды первого эшелона заслуживают внимания не только в свете успешных ролей, но и в контексте обсуждаемой мировыми таблоидами личной жизни. Так, за плечами у Кидман почти десятилетний брак с Томом Крузом, романы с Тоби Магуайером, Робби Уильямсом и Ленни Кравицем и успешный брак с Китом Урбаном, от которого, по слухам, актриса ждет второго ребенка. Перипетии отношений отразились и на гардеробе звезды оскароносной актрисы – скромные однотонные костюмы, призванные не отвлекать внимание от лидирующего в первом браке Тома Круза, сменились более откровенными нарядами в перерыве между замужествами знаменитости, а с появлением в жизни девушки Кита Урбана сексуальные образы уступили место женственным и роскошным кутюрным платьям, достойным одной из самых успешных и обласканных критиками кинодив. В обзоре ELLE – ретроспектива платьев Николь Кидман с начала 1990-х по сегодняшний день.