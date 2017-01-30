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Как менялся стиль актрисы за последние 20 лет
Карьера, пожалуй, самой знаменитой австралийки в мире насчитывает уже почти четверть века. За это время Николь Кидман превратилась из неуверенного рыжеволосого подростка в настоящую голливудскую диву, украшающую своим появлением красные дорожки главных кинопремий и фестивалей. Как водится, звезды первого эшелона заслуживают внимания не только в свете успешных ролей, но и в контексте обсуждаемой мировыми таблоидами личной жизни. Так, за плечами у Кидман почти десятилетний брак с Томом Крузом, романы с Тоби Магуайером, Робби Уильямсом и Ленни Кравицем и успешный брак с Китом Урбаном, от которого, по слухам, актриса ждет второго ребенка. Перипетии отношений отразились и на гардеробе звезды оскароносной актрисы – скромные однотонные костюмы, призванные не отвлекать внимание от лидирующего в первом браке Тома Круза, сменились более откровенными нарядами в перерыве между замужествами знаменитости, а с появлением в жизни девушки Кита Урбана сексуальные образы уступили место женственным и роскошным кутюрным платьям, достойным одной из самых успешных и обласканных критиками кинодив. В обзоре ELLE – ретроспектива платьев Николь Кидман с начала 1990-х по сегодняшний день.
Первый же американский проект австралийской актрисы – картина «Мертвый штиль» - принес Николь Кидман популярность и признание критиков, за которыми последовали переезд в Голливуд, знакомство с Томом Крузом и скорая свадьба. Стиль Николь Кидман 1990-х годов – образец скромности и минимализма: лаконичные костюмы во время совместных выходов с мужем и редкие платья-комбинации, если актриса появлялась на красной дорожке соло.
1992 год
1993 год
1993 год
В платье Dolce & Gabbana, 1995 год
1996 год
В платье Dior, 1997 год
В платье Steinberg & Tolkien, 1999 год
Новое тысячелетие началось для Николь Кидман с болезненного развода с Томом Крузом, череды коротких романов и поисков собственного стиля. Любимым дизайнером Кидман в начале 2000-х можно без преувеличения назвать Тома Форда – девушка одинаково часто выбирала платья его авторства в Gucci и Yves Saint Laurent. Откровенной симпатией к сексуальным нарядам Форда fashion-эксперименты звезды не завершились – элегантные платья Balenciaga соседствовали в гардеробе Кидман с мужскими костюмами Dior Homme и экстравагантными образами с викторианскими воротниками и асимметричным кроем.
2000 год
В платье Yves Saint Laurent, 2001 год
В платье Chanel Haute Couture, 2002 год
В платье Yves Saint Laurent, 2001 год
2003 год
2003 год
В костюме Dior Homme, 2003 год
В платье Chanel, 2004 год
В платье Gucci, 2005 год
В платье Alexander McQueen, 2007 год
В платье Balenciaga, 2007 год
Последние годы стилист звезды держит курс на роскошь – образы Николь Кидман на красной дорожке – олицетворение голливудского шика. Бархат, глубокое декольте, вышивка, пайетки, ламе, высокие вырезы, перья – теперь о былой скромности австралийки не идет и речи. Взять хотя бы последний наряд звезды на церемонии SAG Awards – 49-летняя знаменитость в платье Gucci, расшитом изумрудными пайетками с аплликациями из перьев и бисера, заткнула за пояс всех молодых коллег и произвела настоящий фурор в СМИ.
В платье Jean Paul Gaultier, 2011 год
В платье L'Wren Scott, 2011 год
В платье Clements Ribeiro, 2011 год
В платье L'Wren Scott, 2011 год
В платье Versace, 2012 год
В платье Lanvin, 2012 год
В платье L'Wren Scott, 2013 год
В платье Chanel, 2013 год
В платье L'Wren Scott, 2013 год
В платье Armani Privé, 2014 год
В платье Giambattista Valli, 2014 год
В платье Roberto Cavalli, 2014 год
В платье Mugler, 2015 год
В платье Louis Vuitton, 2015 год
В платье Gucci, 2016 год
В платье Alexander McQueen, 2016 год
В платье Armani Privé, 2016 год
В платье Brandon Maxwell, 2016 год
В платье Nina Ricci, 2016 год
В платье Alexander McQueen, 2016 год
В платье Michael Kors Collection, 2016 год
В платье Valentino, 2016 год
В платье Louis Vuitton, 2016 год
В платье Dior, 2017 год
Николь Кидман в платье Rochas, 2017 год
Николь Кидман в платье Valentino, 2017 год
Николь Кидман в платье Prada, 2017 год
Николь Кидман в платье Alexander McQueen, 2017 год
Николь Кидман в платье Gucci, 2017 год
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