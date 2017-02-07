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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

07 февраля 2017

Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham

Известный дизайнер прилетела в Нью-Йорк

Пока вокруг знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма разгорается скандал со взломом почты, Виктория Бекхэм прилетела в Нью-Йорк в преддверии начала недели моды в Нью-Йорке, в ходе которой дизайнер традиционно представит новую коллекцию одежды собственного бренда. Как всегда, Виктория было окружена многочисленными папарации: интересно, что на этот раз она дважды за день сменила образы, при этом отдав предпочтение одежде насыщенных оттенков. Оба комплекта подобраны безупречно: в первом случае Виктория выбрала платье апельсинового цвета с гипертрофированно длинными рукавами и крупными декоративными пуговицами, дополнив его голубыми туфлями с тонким каблуком.


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  • Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham | галерея [1] фото [1]
  • Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham | галерея [1] фото [2]

Для второго образа Виктория Бекхэм выбрала юбку и пуловер яркого красного цвета, с которыми прекрасно сочеталась голубая блузка. Крупные солнцезащитные очки удачно завершили звездный образ.


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  • Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham | галерея [2] фото [2]
  • Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham | галерея [2] фото [1]
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