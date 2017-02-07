Образ дня: Виктория Бекхэм в Victoria Beckham

Пока вокруг знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма разгорается скандал со взломом почты, Виктория Бекхэм прилетела в Нью-Йорк в преддверии начала недели моды в Нью-Йорке, в ходе которой дизайнер традиционно представит новую коллекцию одежды собственного бренда. Как всегда, Виктория было окружена многочисленными папарации: интересно, что на этот раз она дважды за день сменила образы, при этом отдав предпочтение одежде насыщенных оттенков. Оба комплекта подобраны безупречно: в первом случае Виктория выбрала платье апельсинового цвета с гипертрофированно длинными рукавами и крупными декоративными пуговицами, дополнив его голубыми туфлями с тонким каблуком.