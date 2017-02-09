Образ дня: Селена Гомес в Victoria Beckham

2016 год стал по-настоящему переломным для 24-летней Селены Гомес: девушка боролась с серьезным заболеванием, переживала окончательное расставание с Джастином Бибером и скрывала от прессы отношения с новым возлюбленным – The Weeknd. Похоже, сложный период в жизни певицы подошел к концу – по крайней мере, именно об этом говорит цветущий вид звезды. Так, Гомес попала в объектив папарацци на выходе из нью-йоркского отеля, одетая в комплект из pre-fall коллекции Victoria Beckham: трикотажное платье горчичного оттенка и контрастную красную рубашку. Ультраженственный и сдержанный образ девушка мастерски сочетала со сложным леопардовым принтом, добавив к платью лаконичные босоножки с экзотическим рисунком.

Селена уложила волосы крупными волнами, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью классических широких стрелок.