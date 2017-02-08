Образ дня: Розамунд Пайк в Giambattista Valli

Розамунд Пайк накануне побывала на премьере фильма «Соединенное королевство», в котором исполнила главную роль. Для выхода в свет звезда таких картин, как «Исчезнувшая» и «Гордость и предубеждение», выбрала элегантное платье Giambattista Valli Haute Couture из белоснежного шелка, украшенное ненавязчивыми изображениями цветов. Две броши, расшитые стеклярусом, расставляли необходимые акценты. Убранные назад волосы и лаконичные босоножки Giuseppe Zanotti завершали образ.