Образ дня: Розамунд Пайк в Giambattista Valli

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Английская актриса на премьере фильма «Соединенное королевство»
Розамунд Пайк накануне побывала на премьере фильма «Соединенное королевство», в котором исполнила главную роль. Для выхода в свет звезда таких картин, как «Исчезнувшая» и «Гордость и предубеждение», выбрала элегантное платье Giambattista Valli Haute Couture из белоснежного шелка, украшенное ненавязчивыми изображениями цветов. Две броши, расшитые стеклярусом, расставляли необходимые акценты. Убранные назад волосы и лаконичные босоножки Giuseppe Zanotti завершали образ.
По сюжету новой картины, героиня Розамунд Пайк – Рут Уильямс, обычная жительница Лондона, в которую влюбляется принц Ботсваны Серетсе Хама. Ради возможности быть вместе им предстоит преодолеть массу трудностей и общественных предрассудков. История основана на реальных событиях, что привлекает к ленте еще больше внимания.
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