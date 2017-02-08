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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

08 февраля 2017

Образ дня: Розамунд Пайк в Giambattista Valli

Английская актриса на премьере фильма «Соединенное королевство»

Розамунд Пайк накануне побывала на премьере фильма «Соединенное королевство», в котором исполнила главную роль. Для выхода в свет звезда таких картин, как «Исчезнувшая» и «Гордость и предубеждение», выбрала элегантное платье Giambattista Valli Haute Couture из белоснежного шелка, украшенное ненавязчивыми изображениями цветов. Две броши, расшитые стеклярусом, расставляли необходимые акценты. Убранные назад волосы и лаконичные босоножки Giuseppe Zanotti завершали образ.

Образ дня: Розамунда Пайк в Giambattista Valli
Образ дня: Розамунда Пайк в Giambattista Valli

По сюжету новой картины, героиня Розамунд Пайк – Рут Уильямс, обычная жительница Лондона, в которую влюбляется принц Ботсваны Серетсе Хама. Ради возможности быть вместе им предстоит преодолеть массу трудностей и общественных предрассудков. История основана на реальных событиях, что привлекает к ленте еще больше внимания.

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