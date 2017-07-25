Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Сексуальный гороскоп на июль sex-прогноз
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

  • вход

  •  
  • выход
    • Рассылка ElleiPad версия

    Полная версия

    Мода
    Красота
    Звезды
    Отношения
    Стиль жизни
    ELLE Decoration
    ГороскопыТестыКонкурсыВидеоЭнциклопедия

    Мода

    Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

    25 июля 2017

    Образ дня: Рианна в Nili Lotan

    Сексуальный наряд певицы на афтепати фильма «Валериан и город тысячи планет»

    Появление Рианны на лондонской премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» стало очередным поводом для обсуждения сильно изменившейся внешности певицы. За последнее время Ри набрала ни много ни мало около 10 килограммов лишнего веса. Впрочем, 29-летней барбадосской красавице с завидной регулярностью удается демонстрировать удачные выходы, которые неизменно удостаиваются единогласного одобрения со стороны модных критиков.

    Образ дня: Рианна в Giambattista Valli

    Рианна в платье Giambattista Valli

    Насколько спорным получился выход звезды в алом многослойном платье Giambattista Valli, настолько же сексуальным и роскошным вышел второй — в струящемся платье-комбинации Nili Lotan цвета металлик. Словно проделав работу над ошибками, для афтепати премьеры фильма Рианна выбрала наряд более свободного кроя, в частности в области декольте, таким образом скрыв недостатки и подчеркнув достоинства фигуры.

    Образ дня: Рианна в Nili Lotan
    Образ дня: Рианна в Nili Lotan

    Женственное платье-комбинацию певица дополнила спортивной курткой-накидкой в тон, придав образу концептуальности. Серебряные босоножки на тонких ремешках и металлизированный клатч из цепей завершили во всех отношениях удачный образ знаменитости. Волосы Рианны были собраны в небрежный многоуровневый пучок, а в макияже основной акцент сделан на губы при помощи помады насыщенного ягодного оттенка.

    Образ дня: Рианна в Nili Lotan
    Образ дня: Рианна в Nili Lotan
    Образ дня: Рианна в Nili Lotan
    Образ дня: Рианна в Nili Lotan

    Материалы по темам

    ЭнциклопедияБРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

    Все статьи
    © 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
    Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

    Получать уведомления

    X
    Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE
    Поздравляем!
    Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
    Извините, произошла ошибка!
    Попробуйте еще раз
    Поздравляем!
    Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно.
    Добро пожаловать!
    Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
    Извините,
    произошла ошибка!
    Пробуйте еще раз