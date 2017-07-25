Образ дня: Рианна в Nili Lotan

Появление Рианны на лондонской премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» стало очередным поводом для обсуждения сильно изменившейся внешности певицы. За последнее время Ри набрала ни много ни мало около 10 килограммов лишнего веса. Впрочем, 29-летней барбадосской красавице с завидной регулярностью удается демонстрировать удачные выходы, которые неизменно удостаиваются единогласного одобрения со стороны модных критиков.

Рианна в платье Giambattista Valli

Насколько спорным получился выход звезды в алом многослойном платье Giambattista Valli, настолько же сексуальным и роскошным вышел второй — в струящемся платье-комбинации Nili Lotan цвета металлик. Словно проделав работу над ошибками, для афтепати премьеры фильма Рианна выбрала наряд более свободного кроя, в частности в области декольте, таким образом скрыв недостатки и подчеркнув достоинства фигуры.