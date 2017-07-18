Образ дня: Рианна в Giambattista Valli

Рианна обожает многослойные наряды, которые вызывают у поклонников ассоциации с кондитерскими изделиями. Вчера певица появилась на премьере «Валериан и город тысячи планет» в невесомом платье бледно-розового оттенка Giambattista Valli с открытыми плечами, пышными рукавами и шлейфом, которое отсылало к началу ее карьеры, когда Ри носила исключительно нежные женственные наряды. Сама певица в шутку назвала свое платье Bubble («Пузырь»)

Образ она дополнила босоножками на шнуровке, высокой прической — что подчеркнуло линию плеч — и «кукольным» макияжем. Визажист выделил глаза Рианны классическими стрелками и добавил ягодно-розовые искрящиеся тени, помада на губах девушки также была розоватого оттенка, прекрасно сочетаясь с серьгами-кольцами цвета фуксии.