Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

06 февраля 2017

Образ дня: Пенелопа Крус в Atelier Versace

Наряд актрисы на церемонии вручения премии «Гойя»

Пока весь мир прогнозирует результаты будущего «Оскара», в Испании раздают статуэтки национального аналога главной кинопремии года – «Гойя». Награду за лучшую женскую роль прочили Пенелопе Крус за работу в картине «Королева Испании». Несмотря на то, что прогнозы не сбылись, звание главной звезды церемонии все равно по праву досталось Крус – на красной дорожке актрисе не было равных. Испанка выбрала для церемонии платье Atelier Versace с провокационным разрезом до бедра и роскошные украшения Chopard: бриллиантовые серьги и кольца.

В выборе прически актриса отдала предпочтение пучку на затылке, выпустив пряди с одной стороны, а в макияже сделала акцент на глаза, растушевав черную подводку и добавив несколько пучков накладных ресниц.

Пенелопа Крус в Atelier Versace
Пенелопа Крус в Atelier Versace
Пенелопа Крус в Atelier Versace
Пенелопа Крус в Atelier Versace
Пенелопа Крус в Atelier Versace
Пенелопа Крус в Atelier VersaceФОТОgettyimages

Материалы по темам

Образ дня: Натали Портман в Proenza SchoulerПортрет леди: платья Николь КидманОбраз дня: Дженнифер Лопес в Cushnie et Ochs

ELLE проекты

Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку

Читайте также

Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
Звездный стильОбраз дня: Мелания Трамп в Dior
НовостиФото дня: Вера Брежнева отметила день рождения в стиле Dolce & Gabbana
НовостиLady in red: Мелания Трамп прилетела с мужем во Флориду

ELLE рекомендует

ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
Звездный стильКак молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона

Лучшее на Elle

Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Образ дня: Мелания Трамп в Dior

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.