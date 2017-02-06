Образ дня: Пенелопа Крус в Atelier Versace

Пока весь мир прогнозирует результаты будущего «Оскара», в Испании раздают статуэтки национального аналога главной кинопремии года – «Гойя». Награду за лучшую женскую роль прочили Пенелопе Крус за работу в картине «Королева Испании». Несмотря на то, что прогнозы не сбылись, звание главной звезды церемонии все равно по праву досталось Крус – на красной дорожке актрисе не было равных. Испанка выбрала для церемонии платье Atelier Versace с провокационным разрезом до бедра и роскошные украшения Chopard: бриллиантовые серьги и кольца.

В выборе прически актриса отдала предпочтение пучку на затылке, выпустив пряди с одной стороны, а в макияже сделала акцент на глаза, растушевав черную подводку и добавив несколько пучков накладных ресниц.