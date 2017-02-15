Образ дня: Паулина Андреева в Maison Bohemique

Невеста Федора Бондарчука Паулина Андреева не частый гость на светских мероприятиях. Редкие выходы включают премьеры фильмов, кинофестивали, церемонии вручения премий и презентации любимых дизайнеров. Так, в преддверии Дня всех влюбленных девушка посетила презентацию новой деми-кутюрной коллекции Maison Bohemique, на которой появилась в роскошном бархатном платье-футляре со спущенными плечами и аппликацией в форме сердца. Элегантный образ в духе старого Голливуда дополнили лодочки из металлизированной кожи с ремешками вокруг щиколотки.

Паулина уложила волосы крупными волнами, а в макияже сделала ставку на классику- широкие стрелки и помаду нюдового оттенка.