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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 февраля 2017

Образ дня: Паулина Андреева в Maison Bohemique

Роскошный наряд возлюбленной Федора Бондарчука

Невеста Федора Бондарчука Паулина Андреева не частый гость на светских мероприятиях. Редкие выходы включают премьеры фильмов, кинофестивали, церемонии вручения премий и презентации любимых дизайнеров. Так, в преддверии Дня всех влюбленных девушка посетила презентацию новой деми-кутюрной коллекции Maison Bohemique, на которой появилась в роскошном бархатном платье-футляре со спущенными плечами и аппликацией в форме сердца. Элегантный образ в духе старого Голливуда дополнили лодочки из металлизированной кожи с ремешками вокруг щиколотки.

Паулина уложила волосы крупными волнами, а в макияже сделала ставку на классику- широкие стрелки и помаду нюдового оттенка.

Паулина Андреева в Maison Bohemique

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