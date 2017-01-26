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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

26 января 2017

Образ дня: Наталья Водянова в Ulyana Sergeenko Couture

Платье российской супермодели вызвало горячие споры в сети

В последний день Недели Высокой моды в Париже свою весенне-летнюю коллекцию представила Ульяна Сергеенко. Помимо впечатляющего локейшена (шоу прошло в «Зимнем цирке» на улице Амелот) дизайнер отметилась еще и звездным списком моделей, на первом месте в котором оказалась Наталья Водянова.

Российская супермодель представила на подиуме несколько образов, однако только один из них нашел горячий отклик в сети и даже вызвал ожесточенные споры. Речь о платье-бюстье, силуэт и лиф которого, по мнению многих поклонников девушки, сильно исказили фигуру недавно родившей пятого ребенка Водяновой. Другие, напротив, утверждают, что 34-летняя модель находится в безупречной форме, которую спорный наряд лишь подчеркивает, но никак не скрывает. Так или иначе, все сходятся в одном – основательница фонда «Обнаженные сердца» все еще может дать фору более молодым коллегам, а о вкусах в одежде, как говорится, не спорят.

Ulyana Sergeenko Couture
Ulyana Sergeenko Couture
Ulyana Sergeenko Couture
Ulyana Sergeenko Couture
Ulyana Sergeenko Couture

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Снова на арене: показ Ulyana Sergeenko в Париже

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