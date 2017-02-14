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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

14 февраля 2017

Образ дня: Наталья Османн в Wisdom

Блогер поздравила Fashion Incubator #1 с двухлетием

Наталья Османн в Wisdom

Геометрия, лаконичный крой и спортивный шик — для вечеринки по случаю дня рождения Fashion Incubator #1 журналист и блогер Наталья Османн выбрала длинное шерстяное пальто в полоску Wisdom в сочетании с удобным костюмом в стиле милитари.

Одна из самых модных девушек российского Instagram в очередной раз доказала, что все гениальное просто — Наталья выбрала объемный силуэт, монохром, а главной деталью ее образа стали грубые мужские ботинки. Финальный штрих — нейтральный мейк и нарочито небрежная укладка.

Выбор на пальто от российской марки Wisdom пал неслучайно: они, как и бренд Masterpeace, являются выпускниками модного инкубатора Fashion Incubator #1, основная задача которого — поддержка перспективных российских дизайнеров. За капсульными коллекциями этих и многих других начинающих отечественных брендов теперь можно будет следить на сайте интернет-магазина Young & Beautiful by Fashion Incubator #1.

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