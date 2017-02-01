Образ дня: Натали Портман в Proenza Schouler

Несмотря на поздний срок беременности, Натали Портман не сбавляет темп активности — девушка исправно посещает главные кинопремии и то и дело появляется в эфирах разных ток-шоу, рассказывая о фильме «Джеки», принесшем ей номинацию на «Оскар». Последнее появление актрисы на экране — шоу Jimmy Kimmel Live!, куда девушка пришла в черно-синем платье Proenza Schouler с открытыми плечами и декором из объемных рюш. К авангардному наряду Портман подобрала лаконичные аксессуары — черные балетки с острым мысом, серьги-кольца, очки в круглой оправе и черную сумку Dior.

В выборе прически звезда «Джеки» отдала предпочтение аккуратным крупным волнам, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью матовых коричневых теней и нескольких слоев туши. На губы актриса нанесла блеск ягодного оттенка.