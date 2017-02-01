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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

01 февраля 2017

Образ дня: Натали Портман в Proenza Schouler

Новый «беременный» наряд номинантки на «Оскар»

Несмотря на поздний срок беременности, Натали Портман не сбавляет темп активности — девушка исправно посещает главные кинопремии и то и дело появляется в эфирах разных ток-шоу, рассказывая о фильме «Джеки», принесшем ей номинацию на «Оскар». Последнее появление актрисы на экране — шоу Jimmy Kimmel Live!, куда девушка пришла в черно-синем платье Proenza Schouler с открытыми плечами и декором из объемных рюш. К авангардному наряду Портман подобрала лаконичные аксессуары — черные балетки с острым мысом, серьги-кольца, очки в круглой оправе и черную сумку Dior.

В выборе прически звезда «Джеки» отдала предпочтение аккуратным крупным волнам, а в макияже сделала акцент на глаза с помощью матовых коричневых теней и нескольких слоев туши. На губы актриса нанесла блеск ягодного оттенка.

Натали Портман в Proenza Schouler
Натали Портман в Proenza Schouler
Натали Портман в Proenza Schouler

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