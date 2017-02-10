Образ дня: Моника Беллуччи в Valentino

Вечером 9 февраля во Дворце искусств королевы Софии в Валенсии прошел показ оперы «Травиата», режиссером которой выступила София Коппола, а художником по костюмам — Валентино Гаравани. Итальянский дизайнер появился на красной дорожке с одной из своих муз, актрисой Моникой Беллуччи.

52-летняя итальянка на себе продемонстрировала одно из творений дизайнера — алое платье с открытыми плечами, благодаря которому она стала главной звездой вечера.

Финальными штрихами к образу Беллуччи стали украшения Cartier и небольшой клатч в тон платья. Волосы актриса оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глаза.