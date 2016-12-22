Образ дня: Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana

Главный объект охоты московских папарацци на этой неделе – прибывшая в Москву Моника Беллуччи. Итальянская дива представляет в России свою новую картину «Млечный путь», заодно посещая главные светские мероприятия предновогодней столицы. Минувшим вечером актриса стала почетной гостьей вечеринки Mercury в ресторане Cristal Room Baccarat, появившись там в роскошном платье Dolce & Gabbana с глубоким прямоугольным вырезом. В пару к элегантному черному наряду Беллуччи подобрала бриллиантовые серьги и кольцо из коллекции Panthère de Cartier с сапфирами, хризопразами и ониксом.