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Мода

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22 декабря 2016

Образ дня: Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana

Роскошный наряд итальянки на предновогодней вечеринке Mercury в Москве

Главный объект охоты московских папарацци на этой неделе – прибывшая в Москву Моника Беллуччи. Итальянская дива представляет в России свою новую картину «Млечный путь», заодно посещая главные светские мероприятия предновогодней столицы. Минувшим вечером актриса стала почетной гостьей вечеринки Mercury в ресторане Cristal Room Baccarat, появившись там в роскошном платье Dolce & Gabbana с глубоким прямоугольным вырезом. В пару к элегантному черному наряду Беллуччи подобрала бриллиантовые серьги и кольцо из коллекции Panthère de Cartier с сапфирами, хризопразами и ониксом.

Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana
Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana
Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana

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