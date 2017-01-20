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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

20 января 2017Матвеева Ирина

Образ дня: Мелания Трамп в Reem Acra

Для ужина в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа его супруга выбрала облегающее платье от американского дизайнера ливанского происхождения

Уже сегодня, в 09:30 по Вашингтону, состоится инаугурация избранного 45-го президента США Дональда Трампа. Традиционные мероприятия по этому поводу начались еще 19 января: вместе с женой Меланией и дочерью Иванкой Трамп посетил торжественный ужин в американской столице.

Новая первая леди появилась на вечере в сверкающем золотистом платье Reem Acra. Облегающий силуэт типа «русалка» подчеркнул фигуру бывшей супермодели и закрепил за ней звание самой сексуальной первой леди в истории Америки.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Несмотря на то, что дизайнер Рим Акра по происхождению является ливанкой, она давно обосновалась в Нью-Йорке. Свои коллекции модельер делает вручную и использует при этом только качественные и дорогие ткани.

Дональд и Мелания Трамп и Майк и Карен Пенс

Дональд и Мелания Трамп и Майк и Карен Пенс

ФОТОGetty Images

Пока неизвестно, какой дизайнер оденет Меланию Трамп непосредственно в день инаугурации. Среди самых популярных вариантов — Ральф Лорен и Карл Лагерфельд.

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