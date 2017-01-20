Образ дня: Мелания Трамп в Reem Acra

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Для ужина в честь предстоящей инаугурации Дональда Трампа его супруга выбрала облегающее платье от американского дизайнера ливанского происхождения
Уже сегодня, в 09:30 по Вашингтону, состоится инаугурация избранного 45-го президента США Дональда Трампа. Традиционные мероприятия по этому поводу начались еще 19 января: вместе с женой Меланией и дочерью Иванкой Трамп посетил торжественный ужин в американской столице.
Новая первая леди появилась на вечере в сверкающем золотистом платье Reem Acra. Облегающий силуэт типа «русалка» подчеркнул фигуру бывшей супермодели и закрепил за ней звание самой сексуальной первой леди в истории Америки.
Мелания и Дональд Трамп
Несмотря на то, что дизайнер Рим Акра по происхождению является ливанкой, она давно обосновалась в Нью-Йорке. Свои коллекции модельер делает вручную и использует при этом только качественные и дорогие ткани.
Дональд и Мелания Трамп и Майк и Карен ПенсФОТО
Пока неизвестно, какой дизайнер оденет Меланию Трамп непосредственно в день инаугурации. Среди самых популярных вариантов — Ральф Лорен и Карл Лагерфельд.
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