Образ дня: Мелания Трамп в Reem Acra

Уже сегодня, в 09:30 по Вашингтону, состоится инаугурация избранного 45-го президента США Дональда Трампа. Традиционные мероприятия по этому поводу начались еще 19 января: вместе с женой Меланией и дочерью Иванкой Трамп посетил торжественный ужин в американской столице.

Новая первая леди появилась на вечере в сверкающем золотистом платье Reem Acra. Облегающий силуэт типа «русалка» подчеркнул фигуру бывшей супермодели и закрепил за ней звание самой сексуальной первой леди в истории Америки.