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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

11 февраля 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Michael Kors

Новый ультраженственный образ первой леди США

Две недели назад Дональд и Мелания Трамп прилетали во Флориду для того, чтобы посетить бал Красного Креста. В эти выходные они вернулись в свое поместье в Мар-а-Лаго, чтобы отдохнуть в компании старшей дочери 45-го американского президента Иванки Трамп, ее супруга Джареда Кушнера, их детей Джозефа, Арабеллы и Теодора, а также премьер-министра Японии Синзо Абэ и его жены Акиэ Абэ.

В центре внимания фотографов, прилетевших освещать визит президента и первой леди, оказалась Мелания Трамп. Для перелета миссис Трамп выбрала белые широкие брюки Michael Kors, черную рубашку и черное шерстяное пальто. Одновременно женственный, классический и расслабленный образ Мелания дополнила солнцезащитными очками.

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Мелания и Дональд Трамп и Синзо и Аки Абэ

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

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