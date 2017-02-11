Образ дня: Мелания Трамп в Michael Kors

Две недели назад Дональд и Мелания Трамп прилетали во Флориду для того, чтобы посетить бал Красного Креста. В эти выходные они вернулись в свое поместье в Мар-а-Лаго, чтобы отдохнуть в компании старшей дочери 45-го американского президента Иванки Трамп, ее супруга Джареда Кушнера, их детей Джозефа, Арабеллы и Теодора, а также премьер-министра Японии Синзо Абэ и его жены Акиэ Абэ.

В центре внимания фотографов, прилетевших освещать визит президента и первой леди, оказалась Мелания Трамп. Для перелета миссис Трамп выбрала белые широкие брюки Michael Kors, черную рубашку и черное шерстяное пальто. Одновременно женственный, классический и расслабленный образ Мелания дополнила солнцезащитными очками.