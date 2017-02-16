Образ дня: Мелания Трамп в Karl Lagerfeld

Вопрос, в чем Мелания Трамп появится на инаугурации своего супруга Дональда Трампа, волновал все модные СМИ. Основными кандидатами на должность дизайнера наряда новой первой леди США называли американца Ральфа Лорена и немца Карла Лагерфельлда. Мелания решила не провоцировать и без того не очень довольных американцев и патриотично выбрала голубой ансамбль от Ральфа Лорена. Должное Лагерфельду миссис Трамп отдала меньше чем через месяц после вступления ее мужа в должность президента: Мелания попросила модельера подготовить ей наряд для первого официального появления в Белом доме и встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.

Карл со своей задачей справился на «отлично»: на официальном приеме первая леди США появилась в символичной белой «двойке» из кашемира, состоящей из юбки-карандаш и двубортного жакета необычного кроя. Завершили образ лодочки в тон.