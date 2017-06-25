Образ дня: Мелания Трамп в J. Mendel

Вчера, 24 июня, Дональд и Мелания Трамп стали почетными гостями по случаю бракосочетания министра финансов США Стивена Мнучина и шотландской актрисы Луизы Линдтон. На свадебном торжестве первая леди блистала в лаконичном нежно-розовом платье J. Mendel с открытыми плечами и небольшой баской в области груди, Волосы Мелании были уложены небрежными волнами, а в макияже основной акцент как и всегда был сделан на глаза при помощью дымчатых смоки.