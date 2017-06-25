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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

25 июня 2017

Образ дня: Мелания Трамп в J. Mendel

Первая леди c супругом на свадьбе министра финансов США

Вчера, 24 июня, Дональд и Мелания Трамп стали почетными гостями по случаю бракосочетания министра финансов США Стивена Мнучина и шотландской актрисы Луизы Линдтон. На свадебном торжестве первая леди блистала в лаконичном нежно-розовом платье J. Mendel с открытыми плечами и небольшой баской в области груди, Волосы Мелании были уложены небрежными волнами, а в макияже основной акцент как и всегда был сделан на глаза при помощью дымчатых смоки.

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Стивен Мнучин, Луиз Линтон, Майк Пенс и Карен Пенс

Мелания Трамп, Дональд Трамп, Стивен Мнучин, Луиз Линтон, Майк Пенс и Карен Пенс

Вместе с президентом и первой леди США поздравить молодоженов также пришла Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером. Выдержав дресс-код свадьбы, старшая дочь Дональда появилась на церемонии в платье нежно-розового оттенка, фасон которого перекликался с платьем Мелании. Волосы девушки были собраны в низкий пучок, а в макияже преимущественно преобладали пастельные тона.

Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером

Иванка Трамп и Джаред Кушнер

Мелания Трамп

Мелания Трамп

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