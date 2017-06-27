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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

27 июня 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Emilio Pucci

Первая леди США на встрече с премьер-министром Индии

Недавно Мелания Трамп окончательно переехала в Белый дом и теперь принимает в нем гостей уже в статусе полноправной хозяйки. На прошлой неделе чету Трамп навещали президент и первая леди Панамы, а вчера в Вашингтон с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Встречать индийского гостя первая леди вышла в длинном ярко-желтом платье Emilio Pucci с цветочным принтом. Аксессуарами к наряду стали широкий черный ремень и пыльно-розовые лодочки. Волосы Мелания оставила распущенными, а в макияже, как обычно, сделала акцент на глаза.


Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп

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