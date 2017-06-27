Образ дня: Мелания Трамп в Emilio Pucci

Недавно Мелания Трамп окончательно переехала в Белый дом и теперь принимает в нем гостей уже в статусе полноправной хозяйки. На прошлой неделе чету Трамп навещали президент и первая леди Панамы, а вчера в Вашингтон с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Встречать индийского гостя первая леди вышла в длинном ярко-желтом платье Emilio Pucci с цветочным принтом. Аксессуарами к наряду стали широкий черный ремень и пыльно-розовые лодочки. Волосы Мелания оставила распущенными, а в макияже, как обычно, сделала акцент на глаза.