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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

22 июня 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Dolce & Gabbana

Первая леди США продолжает носить вещи итальянского бренда, несмотря на модный скандал

Мелания Трамп — верная поклонница Dolce & Gabbana. Недавно супруга американского президента невольно стала причиной скандала с участием дизайнерского дуэта: недовольные первой леди США и политикой ее супруга бойкотировали итальянских модельеров из-за того, что они одевают ее. Доменико Дольче и Стефано Габбана отреагировали на это с юмором, устроив в Милане показной митинг и выпустив футболки с надписью #BoycottDolceGabbana. Мелания же просто проигнорировала ситуацию: на днях миссис Трамп вновь появилась в наряде авторства дизайнеров из Италии.

Для ужина с вице-президентом США Майком Пенсом и его женой Карен Мелания Трамп выбрала черное кружевное платье. Черные лодочки и крупные солнцезащитные очки стали завершением образа.


Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания Трамп
Мелания ТрампФОТОGetty Images, Legion Media

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