Образ дня: Мелания Трамп в Dolce & Gabbana

Мелания Трамп — верная поклонница Dolce & Gabbana. Недавно супруга американского президента невольно стала причиной скандала с участием дизайнерского дуэта: недовольные первой леди США и политикой ее супруга бойкотировали итальянских модельеров из-за того, что они одевают ее. Доменико Дольче и Стефано Габбана отреагировали на это с юмором, устроив в Милане показной митинг и выпустив футболки с надписью #BoycottDolceGabbana. Мелания же просто проигнорировала ситуацию: на днях миссис Трамп вновь появилась в наряде авторства дизайнеров из Италии.

Для ужина с вице-президентом США Майком Пенсом и его женой Карен Мелания Трамп выбрала черное кружевное платье. Черные лодочки и крупные солнцезащитные очки стали завершением образа.