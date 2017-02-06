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Мода

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06 февраля 2017

Образ дня: Мелания Трамп в Dior

Первая леди США в облегающем розовом платье на балу Красного Креста

Минувшие выходные Дональд и Мелания Трамп провели во Флориде, куда приехали в первую очередь ради ежегодного бала Красного Креста. 60-й вечер благотворительной организации прошел вечером в субботу, 4 февраля, и его главной звездой стала новая первая леди Америки.

Для бала миссис Трамп выбрала платье Dior цвета розового тысячелистника — одного из десяти рекомендуемых Институтом Pantone цветов для сезона весна-лето 2017.

Облегающий силуэт наряда и глубокий V-образный вырез подчеркивали фигуру экс-супермодели. Платье Мелания дополнила лодочками в тон, а также серьгами и кольцом с изумрудами и бриллиантами.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

ФОТОAFP/EAST NEWS
Мелания Трамп

Мелания Трамп

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