Образ дня: Мелания Трамп в Dior

Минувшие выходные Дональд и Мелания Трамп провели во Флориде, куда приехали в первую очередь ради ежегодного бала Красного Креста. 60-й вечер благотворительной организации прошел вечером в субботу, 4 февраля, и его главной звездой стала новая первая леди Америки.

Для бала миссис Трамп выбрала платье Dior цвета розового тысячелистника — одного из десяти рекомендуемых Институтом Pantone цветов для сезона весна-лето 2017.

Облегающий силуэт наряда и глубокий V-образный вырез подчеркивали фигуру экс-супермодели. Платье Мелания дополнила лодочками в тон, а также серьгами и кольцом с изумрудами и бриллиантами.