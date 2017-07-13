Образ дня: Мелания Трамп в Chirstian Dior

Сегодня утром Дональд и Мелания Трамп прибыли в столицу Франции с двухдневным визитом. Президент и первая леди США приехали в Париж по приглашению Эммануэля и Бриджит Макрон специально к празднованию Дня взятия Бастилии.

В поездку Мелания и ее стилист Эрве Пьер подготовили особенный гардероб. Первым мероприятием в парижском туре Трампов был визит в детский госпиталь Неккер. Для своего первого французского выхода Мелания Трамп выбрала красный ансамбль из двубортного жакета и юбки Chirstian Dior, выразив таким образом дань уважения одному из самых известных в стране модных Домов.

Классические лодочки в тон и крупные солнцезащитные очки обыграли яркий образ первой леди. Элегантная прическа стала финальным штрихом.