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    13 июля 2017

    Образ дня: Мелания Трамп в Chirstian Dior

    Элегантный выход первой леди США во время официального визита в Париж

    Сегодня утром Дональд и Мелания Трамп прибыли в столицу Франции с двухдневным визитом. Президент и первая леди США приехали в Париж по приглашению Эммануэля и Бриджит Макрон специально к празднованию Дня взятия Бастилии.

    В поездку Мелания и ее стилист Эрве Пьер подготовили особенный гардероб. Первым мероприятием в парижском туре Трампов был визит в детский госпиталь Неккер. Для своего первого французского выхода Мелания Трамп выбрала красный ансамбль из двубортного жакета и юбки Chirstian Dior, выразив таким образом дань уважения одному из самых известных в стране модных Домов.

    Классические лодочки в тон и крупные солнцезащитные очки обыграли яркий образ первой леди. Элегантная прическа стала финальным штрихом.


    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

    Getty Images

    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

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