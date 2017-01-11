Образ дня: Марго Робби в Valentino

После тайной свадьбы с Томом Акерли Марго Робби взяла небольшой тайм-аут в светской жизни и с середины декабря не попадала в объективы фотографов. Завершение долгого медового месяца актриса отметила посещением вчерашней премии Marie Claire Image Maker Awards, на которой девушка появилась в элегантном комплекте из весенне-летней коллекции Valentino — кожаном топе и широких брюках. К лаконичному наряду звезда «Отряда самоубийц» добавила браслет из белого золота с бриллиантами и черный клатч-минодьер.

В выборе прически Марго осталась верна привычному расслабленному стилю и уложила волосы крупными пляжными волнами, а в макияже сделала акцент на глаза, использовав подводку и тени нескольких контрастных оттенков.