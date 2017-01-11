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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

11 января 2017

Образ дня: Марго Робби в Valentino

Первый светский выход актрисы после замужества

После тайной свадьбы с Томом Акерли Марго Робби взяла небольшой тайм-аут в светской жизни и с середины декабря не попадала в объективы фотографов. Завершение долгого медового месяца актриса отметила посещением вчерашней премии Marie Claire Image Maker Awards, на которой девушка появилась в элегантном комплекте из весенне-летней коллекции Valentino — кожаном топе и широких брюках. К лаконичному наряду звезда «Отряда самоубийц» добавила браслет из белого золота с бриллиантами и черный клатч-минодьер.

В выборе прически Марго осталась верна привычному расслабленному стилю и уложила волосы крупными пляжными волнами, а в макияже сделала акцент на глаза, использовав подводку и тени нескольких контрастных оттенков.

Марго Робби в Valentino
Марго Робби в Valentino
Марго Робби в Valentino
Марго Робби в Valentino

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