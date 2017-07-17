Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera

Одна из самых стильных монарших особ в мире, королева Испании Летиция, умеет нескучно одеваться даже на официальные мероприятия. Вчера бывшая журналистка побывала на церемонии National Fashion Awards 2017, которая проходила в музее костюма в Мадриде. На мероприятии супруга короля Испании появилась в элегантном белом платье силуэта new look Carolina Herrera. Женственный наряд Летиция дополнила лодочками из крокодиловой кожи Magrit Mila и клатчем, подобранным в тон.

В макияже королевы, как и всегда, преобладали пастельные тона: совершенный тон, легкий акцент на скулы нежно-розовыми румянами и коричневый блеск, который добавил губам выразительности. Волосы Летиции были уложены в легкие волны, которые придавали всему образу еще большей женственности и романтичности.