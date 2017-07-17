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    17 июля 2017

    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera

    Элегантный наряд супруги испанского монарха на церемонии в Мадриде

    Одна из самых стильных монарших особ в мире, королева Испании Летиция, умеет нескучно одеваться даже на официальные мероприятия. Вчера бывшая журналистка побывала на церемонии National Fashion Awards 2017, которая проходила в музее костюма в Мадриде. На мероприятии супруга короля Испании появилась в элегантном белом платье силуэта new look Carolina Herrera. Женственный наряд Летиция дополнила лодочками из крокодиловой кожи Magrit Mila и клатчем, подобранным в тон.

    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera
    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera

    В макияже королевы, как и всегда, преобладали пастельные тона: совершенный тон, легкий акцент на скулы нежно-розовыми румянами и коричневый блеск, который добавил губам выразительности. Волосы Летиции были уложены в легкие волны, которые придавали всему образу еще большей женственности и романтичности.

    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera
    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera
    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera
    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera

    Напомним, что в конце прошлой недели королева Летиция с супругом, королем Фелиппе VI, прибыли с официальным визитом в Лондон, в рамках которого встретились с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, а также побывали на торжественном ужине в лондонском особняке Гилдхолл, где к ним также присоединились принц Гарри и принцесса Анна.

    Образ дня: королева Летиция в Carolina Herrera

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