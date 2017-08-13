Образ дня: Ким Кардашьян в Yeezy Season

С тех пор, как Ким Кардашьян снова вернулась в форму, она то и дело выбирает сексуальные образы - будь то выход в свет или семейный ужин. На этот раз телезвезда решила разбавить кроп-топ и обтягивающие леггинсы мужским пиджаком-oversize, который смягчил образ, придав ему элегантность. Также Ким предпочла прозрачные босоножки из коллекции Канье Уэста Yeezy Season. А в качестве украшений выбрала лишь пару золотых цепочек, выпрямила волосы и отдала предпочтение естественному макияжу, сделав акцент на сияющую кожу.