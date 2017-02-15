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Мода

Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира.

15 февраля 2017

Образ дня: Кейт Миддлтон в Philosophy di Lorenzo Serafini

Герцогиня кембриджская посетила базу BBC Британии

Пока многие праздновали День святого Валентина, Кейт Миддлтон исполняла свои важные обязанности в качестве полноправного члена королевской семьи. Герцогиня кембриджская посетила базу BBC Великобритании, совершив обход территории и даже поднявшись в небо на одном из самолетов. Для такого насыщенного дня Кейт Миддлтон выбрала не только стильный, но и комфортный комплект одежды.


Образ дня: Кейт Миддлтон в Philosophy di Lorenzo Serafini
Образ дня: Кейт Миддлтон в Philosophy di Lorenzo Serafini

Двубортный саржевый блейзер цвета бордо с золотистыми пуговицами идеально сочетается с черной водолазкой и зауженными брюками. Мягкие перчатки, замшевые сапоги Stuart Weitzman и серьги в форме сердца Kiki McDonough Lauren завершают образ.


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