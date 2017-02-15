Образ дня: Кейт Миддлтон в Philosophy di Lorenzo Serafini

Пока многие праздновали День святого Валентина, Кейт Миддлтон исполняла свои важные обязанности в качестве полноправного члена королевской семьи. Герцогиня кембриджская посетила базу BBC Великобритании, совершив обход территории и даже поднявшись в небо на одном из самолетов. Для такого насыщенного дня Кейт Миддлтон выбрала не только стильный, но и комфортный комплект одежды.