Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

Когда Кейт Миддлтон сменила прическу, решила поэкспериментировать и со стилем. Так, в недавнем туре по Германии герцогиня неоднократно появлялась в более раскованных образах и предпочитала высокие каблуки. Однако перемены оказались временными: вчера на церемонии в мемориале Бельгии Кейт появилась в лаконичном белом платье Alexander McQueen.

Оказалось, что в этом наряде Миддлтон была на крестинах принцессы Шарлотты два года назад. И если тогда она дополнила платье лишь минималистичной шляпкой и лодочками в тон, то теперь герцогиня разбавила любимое платье другой, более роскошной шляпкой, яркой брошью с жемчугом и серыми лодочками.

Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты

Кейт Миддлтон в Бельгии

Кейт Миддлтон в Бельгии