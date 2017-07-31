Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

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Новый выход герцогини Кембриджской в любимом платье
Когда Кейт Миддлтон сменила прическу, решила поэкспериментировать и со стилем. Так, в недавнем туре по Германии герцогиня неоднократно появлялась в более раскованных образах и предпочитала высокие каблуки. Однако перемены оказались временными: вчера на церемонии в мемориале Бельгии Кейт появилась в лаконичном белом платье Alexander McQueen.
Оказалось, что в этом наряде Миддлтон была на крестинах принцессы Шарлотты два года назад. И если тогда она дополнила платье лишь минималистичной шляпкой и лодочками в тон, то теперь герцогиня разбавила любимое платье другой, более роскошной шляпкой, яркой брошью с жемчугом и серыми лодочками.
Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты
Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты
Кейт Миддлтон в Бельгии
Кейт Миддлтон в Бельгии
Кстати, это не первый раз, когда Кейт заметили в наряде, в котором она уже однажды появлялась на публике. Похоже, герцогиня предпочитает выбирать вещи, в которых ей комфортно, не обращая внимания на разного рода условности.