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    31 июля 2017

    Образ дня: Кейт Миддлтон в Alexander McQueen

    Новый выход герцогини Кембриджской в любимом платье

    Когда Кейт Миддлтон сменила прическу, решила поэкспериментировать и со стилем. Так, в недавнем туре по Германии герцогиня неоднократно появлялась в более раскованных образах и предпочитала высокие каблуки. Однако перемены оказались временными: вчера на церемонии в мемориале Бельгии Кейт появилась в лаконичном белом платье Alexander McQueen.

    Кейт Миддлтон и принц Уильям
    Кейт Миддлтон и принц Уильям

    Оказалось, что в этом наряде Миддлтон была на крестинах принцессы Шарлотты два года назад. И если тогда она дополнила платье лишь минималистичной шляпкой и лодочками в тон, то теперь герцогиня разбавила любимое платье другой, более роскошной шляпкой, яркой брошью с жемчугом и серыми лодочками.

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон на крестинах принцессы Шарлотты

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон в Бельгии

    Кейт Миддлтон

    Кейт Миддлтон в Бельгии

    Кстати, это не первый раз, когда Кейт заметили в наряде, в котором она уже однажды появлялась на публике. Похоже, герцогиня предпочитает выбирать вещи, в которых ей комфортно, не обращая внимания на разного рода условности.

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